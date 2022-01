TP-Link prezentuje nowe urządzenia smart home z serii Tapo

Mini Smart Plug WiFi P110, kolorowa taśma LED Smart WiFi L900-5 oraz żarówka WiFi L520E - oto najnowsze urządzenia od TP-Link z serii Tapo, które sprawią, że twój dom stanie się bardziej inteligentny.

TP-Link konsekwentnie rozbudowuje portfolio urządzeń smart home z serii Tapo. Tym razem do rodziny dołączają trzy nowe produkty: inteligentne gniazdko z funkcją kontroli zużycia energii P110, taśma LED L900-5 oraz żarówka L520E.

Tapo P110 od TP-Link można wykorzystać na wiele sposobów. Z pomocą tego gniazdka użytkownik może zarządzać podłączonym do niego sprzętem elektronicznym, kontrolować zużycie energii (co przełoży się na niższe rachunki za prąd) czy tworzyć harmonogramy, dzięki którym o konkretnej godzinie automatycznie włączy lub wyłączy dowolne podłączone do niego urządzenie. Inteligentne gniazdko pomoże także uniknąć zmartwień o pozostawione w domu włączone żelazko czy nieprzykręcony na czas nieobecności grzejnik. Tapo P110 to także sposób, by skutecznie odstraszyć włamywacza. Programując automatyczne włączanie i wyłączanie światła o różnych porach, skutecznie można maskować nieobecność domowników. Smart Plug jest sterowany poprzez WiFi, ma kompaktową obudowę, zajmuje mało przestrzeni i nie utrudnia dostępu do sąsiednich gniazdek.

Druga nowość od TP-Link to energooszczędna żarówka LED Tapo L520E, która emituje światło

o temperaturze 4000K, imitując naturalne oświetlenie. Jej moc to 806 lm, co odpowiada 60W klasycznej żarówki. Podobnie jak pozostałe żarówki z serii Tapo posiada standardowy gwint E27. W trybie oszczędzania energii zużywa jedynie 0,2W, co sprawia, że korzystanie z niej jest nie tylko oszczędnym, ale również bardzo ekologicznym rozwiązaniem. Tapo L520E to także świetne rozwiązanie dla roztargnionych osób, którym zdarza się zapomnieć o wyłączeniu światła przed wyjściem z domu. Teraz, dzięki zdalnemu zarządzaniu, można to łatwo naprawić. Wystarczy mieć pod ręką smartfon lub tablet z zainstalowaną aplikacją Tapo, aby móc wyłączyć światło, dostosować jego jasność i temperaturę, zapisać ulubione ustawienia jako sceny, stworzyć harmonogramy oraz śledzić zużycie energii. Poprzez ustawienia pór automatycznego włączania i wyłączania światła żarówka pozwala dostosować oświetlenie do trybu życia użytkownika lub do długości dnia. Podobnie jak pozostałe produkty z serii Tapo, żarówka L520E nie wymaga do działania dodatkowych urządzeń - wystarczy połączyć ją z domową siecią WiFi.

Trzecią nowością w portfolio TP-Link z kategorii smart home jest 5-metrowa taśma LED Smart Wi-Fi Tapo L900-5, która pozwala na zmianę kolorów w pełnej palecie barw RGB. Dzięki niej twoje pomieszczenie zawsze będzie bardzo klimatyczne i nastrojowe. Poprzez ustawienie harmonogramów i timera możesz kontrolować sposób i częstotliwość zmiany kolorów sprawiając, np. by światła pulsowały w rytm muzyki. Możesz także kontrolować jej jasność. Jej urokiem można cieszyć się niemal każdym miejscu, ponieważ za sprawą dwustronnej taśmy 3M i możliwości docinania, jej montaż jest nieinwazyjny i niezwykle prosty.

Wszystkie urządzenia od TP-Link wyróżnia niezwykle prosta instalacja i zarządzanie. Wystarczy pobrać darmową aplikację – TP-Link Tapo, by mieć wszystko pod kontrolą. Do komunikacji z urządzeniami z serii Tapo nie jest wymagany żaden dodatkowy kontroler czy sterownik, urządzenia komunikują się wykorzystując domową sieć WiFi. Wszystkimi nowo zaprezentowanymi urządzeniami można również sterować głosowo – wystarczy zintegrować je z Amazon Alexa czy Asystentem Google.

Więcej informacji na temat gniazdka Tapo P110, żarówki L520E oraz listwy Tapo L900-5 dostępnych jest na stronie internetowej. Produkty są już dostępne w sprzedaży. Gniazdko kosztuje ok.70 zł, za żarówkę zapłacić trzeba ok. 45 zł, natomiast listwa to wydatek ok. 90 zł. Urządzenia zostały objęte 24-miesięczną gwarancją producenta.