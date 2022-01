PowerWalker VFI 6000 ICT IoT - profesjonalny zasilacz UPS oferujący maksymalne osiągi i zdalną kontrolę

PowerWalker VFI 6000 ICT IoT to zintegrowany z chmurą Azure, online’owy zasilacz UPS. Stworzony z myślą o ochronie krytycznych elementów infrastruktury, oferuje nie tylko sprawność na poziomie 100% i zerowe czasy reakcji, lecz także pełną kontrolę z dowolnego miejsca na świecie z poziomu smartfona.

Zasilacz awaryjny PowerWalker VFI 6000 ICT IoT to przedstawiciel serii zintegrowanej z chmurą. Dzięki niej użytkownik opiekujący się UPS-em ma możliwość sprawdzić parametry jego pracy, zmienić ustawienia czy też, w razie braku napięcia, niezwłocznie dostać powiadomienie push i ustalić, na ile wystarczy rezerwa zgromadzona w ogniwach. W darmowej aplikacji dostępnej na systemy iOS i Android widoczne są wszystkie jednostki skojarzone z kontem. Administratorzy mogą więc ograniczyć podróże pomiędzy siedzibami i w razie problemów, rozpocząć analizę z dowolnego miejsca na świecie.

Konstrukcja o topologii online, jaką jest zasilacz UPS PowerWalker VFI 6000 ICT IoT, ma poprawiać jakość napięcia wyjściowego i gwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki mechanizmowi podwójnej konwersji napięcia. To ostatnie jest kontrolowane przez układ AVR, a sprawność całego układu ma wynosić równe 100%. Tym samym urządzenie oferuje moc czynną równą 6000 W, która odpowiada deklarowanej mocy pozornej. Jednocześnie producent zadbał o pełną integrację z systemami serwerowni i ciągłość zasilania.

Nabywcy zasilacza PowerWalker VFI 6000 ICT IoT mogą stworzyć redundantny system, który w razie awarii jednego z UPS-ów przejmie całe obciążenie. W przypadku systemu równoległego można ponadto wydłużyć czas pracy dzięki dodatkowym akumulatorom. Wówczas, gdy jedna z jednostek ulegnie wyczerpaniu, przekazuje ona kontrolę nad systemem kolejnej. Na pokładzie nie zabrakło styków bezpotencjałowych, które mogą służyć do odbierania informacji z UPS czy przekazywania sygnałów sterujących, np. do przełączenia w tryb bypass.

Z kolei technologia OBM ma za zadanie wydłużyć żywotność akumulatora. Zapobiega ona sytuacji, w której akumulator jest cały czas naładowany do pełna, odłączając po pewnym czasie ładowarkę. Braki energii są kompensowane po określonym czasie. Jak obiecuje producent, może to wydłużyć żywotność ogniw nawet o połowę, co pozwala ograniczyć zasoby niezbędne na zakup nowych oraz chronić środowisko. Battery Packi dla zasilaczy z serii ICT posiadają porty RJ-45 do komunikacji z urządzeniem i można je podłączać i odłączać w trakcie pracy UPS-a.

Producent nie zapomniał o testowaniu zainstalowanych już ogniw. Z poziomu aplikacji można wybrać, które z nich mają być testowane i ustalić cały harmonogram. W rezultacie użytkownik może lepiej zadbać o ogniwa, wydłużyć ich żywotność w sytuacjach niskiego poboru energii i z wyprzedzeniem reagować na potencjalne problemy związane ze zużyciem i starzeniem się akumulatorów. Dodając do systemu kilku użytkowników z odpowiednio dostosowanymi uprawnieniami, można jednocześnie zdelegować część pracy związanej z monitoringiem.

Zintegrowany z chmurą zasilacz awaryjny PowerWalker VFI 6000 ICT IoT jest już dostępny w sprzedaży i kosztuje około 8000 złotych.