TP-Link poszerza portfolio o nowe karty sieciowe

Nowa karta sieciowa TX401 PCI Express i gigabitowa karta sieciowa USB-C Ethernet UE300C to prosty i wygodny sposób na szybki, przewodowy dostęp do Internetu. UE300C sprawdzi się idealnie dla osób, które cenią sobie szybkie i niezawodne połączenia przewodowe także w urządzeniach przenośnych.

Karta sieciowa TX401 dzięki technologii 10GBase-T zapewnia duże prędkości transmisji danych wynoszące nawet 10 miliardów bitów na sekundę, czyli 10 razy szybsze niż w standardzie gigabit Ethernet. Dzięki karcie TX401 każde, nawet najbardziej wymagające zadanie obciążające sieć, zostanie wykonane płynnie i bez żadnych przerw w transmisji.

Podczas korzystania z połączeń o prędkości 10 Gb/s zapaleni gracze unikną lagów i opóźnień przy streamowaniu. Dodatkowym atutem jest technologia Quality of Service, która dba o to, aby przepustowość łącza zawsze była wystarczająca na tyle, aby rozgrywka sieciowa w nawet najbardziej wymagające tytuły, była płynna. W ten sposób gracze zyskują wydajność w pełni spełniającą ich oczekiwania i potrzeby.

W przypadku połączeń lokalnych karta sieciowa TX401 będzie idealnym pomostem między serwerem centralnym a innym sprzętem w sieci lokalnej. Od teraz wykonywanie działań wymagających dużej przepustowości w domu lub w biurze nie będzie sprawiać żadnych problemów. Dodatkowo, port 10G Ethernet automatycznie negocjuje szybkości połączeń, dzięki czemu użytkownicy bez problemu połączą się z siecią 10G, gdy tylko będzie taka możliwość.

Karta TX401 została wyposażona w cztery złącza PCI Express 3.0, które zapewniają wysoką wydajność transmisji danych. Oprócz standardowego śledzia full-height, do produktu dołączany jest także śledź low-profile, przeznaczony dla komputerów z obudową mini tower. W celu zmaksymalizowania wydajności karty, do zestawu dołączony jest kabel Ethernet kat. 6a o długości 1,5m.

Instalacja sterowników jest bardzo prosta i odbywa się za pomocą intuicyjnego narzędzia dostępnego na płycie CD. Karta sieciowa obsługuje wiele systemów operacyjnych – jest zgodna z systemem Windows 10/8.1/8/7, serwerami Windows 2019/2016/2012 R2 oraz z systemem Linux.

Druga nowość w ofercie TP-Link, karta UE300C, to rozwiązanie dedykowane dla wszystkich urządzeń wyposażonych w porty USB typu C. Szczególnie docenią ją użytkownicy laptopów marki Apple i innych ultralekkich urządzeń niewyposażonych w port Ethernet.

Karta ma niewielkie rozmiary 71 x 26 x 16.2 mm, a jej waga to zaledwie 20 g, dzieki czemu idealnie sprawdzi się dla osób, które często podróżują i potrzebują praktycznych rozwiązań.

Karta sieciowa UE300C posiada port USB 3.0 i gigabitowy port Ethernet, który umożliwia uzyskanie prędkości nawet do 1000 Mb/s, przez co urządzenie jest idealne do przesyłania ciężkich plików.

Użytkownicy korzystający z najnowszych systemów operacyjnych, tj. Windows 10, macOS w wersji 10.9 oraz nowszych, Chrome OS oraz Linux OS – nie muszą martwić się instalacją sterowników. Urządzenie będzie gotowe do pracy natychmiast po podłączeniu.

Więcej informacji na temat TX401 oraz UE300C dostępnych jest na stronie internetowej.

Produkty objęte są 36-miesięczną gwarancją.