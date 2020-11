KOLEKCJONERSKA SERIA DYSKÓW WD_BLACK CALL OF DUTY

Firma Western Digital przygotowała specjalną edycję dysków z serii WD_Black – przeznaczoną dla fanów serii Call of Duty, ze szczególnym uwzględnieniem jej najnowszej edycji, czyli Call of Duty: Black Ops Cold War. Modele WD_BLACK P10 Game Drive, WD_BLACK P50 Game Drive SSD oraz zaprezentowany niedawno WD_BLACK SN850 NVMe™ SSD PCIe® Gen4 kupić można w wariantach z motywami z tej gry.

WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition P10 Game Drive – zewnętrzny dysk dla PC lub konsoli o pojemności 2 TB, w pakiecie z którym nabywca dostanie dodatkowo 1100 punktów Call of Duty do wydania na zakupy w grze. Więcej informacji: https://shop.westerndigital.com/products/portable-drives/wd-black-p10-game-drive-call-of-duty-edition-usb-3-2-hdd

WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition P50 Game Drive SSD – zewnętrzny dysk dla PC lub konsoli o pojemności 1 TB, w pakiecie 2400 punktów Call of Duty na zakupy w grze. Więcej informacji: https://shop.westerndigital.com/products/portable-drives/wd-black-p50-game-drive-call-of-duty-edition-usb-3-2-ssd

WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition SN850 NVMe SSD 1TB: bazujący na technologii PCIe Gen4 superszybki NVMe SSD, w pakiecie 2400 punktów Call of Duty na zakupy w grze. Więcej informacji: https://shop.westerndigital.com/products/internal-drives/wd-black-sn850-call-of-duty-edition-nvme-ssd

Nowości powinny pojawić się w sprzedaży na początku grudnia 2020.