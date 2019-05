TP-Link Neffos C5 Plus z wyświetlaczem 18:9 w nowym kolorze

W marcu br. TP-Link wprowadził do sprzedaży smartfon Neffos C5 Plus. Dotychczas dostępny był on wyłącznie w popularnym szarym kolorze, w trzech konfiguracjach: 512 MB RAM/8 GB ROM, 1GB RAM/8GB ROM oraz 1 GB RAM/16 GB ROM. Już od połowy maja br. Neffosa C5 Plus 1/16 można będzie kupić w nowym, zdecydowanym kolorze soczystej czerwieni, w cenie zaledwie 299zł.

Neffos C5 Plus to połączenie klasycznego wyglądu, ciekawych rozwiązań i przyjaznego oprogramowania. Smartfon w atrakcyjnej, nowoczesnej obudowie spodoba się paniom lubiącym zdecydowane i żywe kolory. Czerwony Neffos może okazać się strzałem w dziesiątkę dla osób, które zastanawiają się, co podarować ukochanej mamie z okazji jej święta. To także dobry pomysł na prezent z okazji I Komunii czy zbliżającego się Dnia Dziecka. Jego atrakcyjne wzornictwo z pewnością przypadnie do gustu młodszemu pokoleniu. To znakomita propozycja w dobrej cenie na pierwszy smartfon dla dziecka.

TP-Link Neffos C5 Plus ma modny, minimalistyczny design, a jego ergonomiczna budowa sprawia, że urządzenie jest poręczne i wygodne w użytkowaniu. Jego zaletą jest jakość obrazu. Pokaźny 5,34-calowy ekran FullView o rozdzielczości 960x480px i proporcjach 18:9, stanowi dobry stosunek powierzchni wyświetlacza do obudowy, a wydłużony ekran zapewnia wygodę podczas pisania i czytania maili czy artykułów. Model ten wyposażono w tylny aparat o rozdzielczości 5Mpx oraz przedni 2Mpx z trybem upiększania. Bateria o pojemności 2200mAh wystarczy na cały dzień, a użytkownik może włączyć także tryb oszczędzania, który przedłuża czas pracy urządzenia.

Smartfon pracuje w oparciu o system Android Oreo 8.1 Go, który powstał z myślą o przyśpieszeniu pracy budżetowych smartfonów z mniejszą pamięcią RAM. Dzięki niemu aplikacje otwierane są o 15 procent szybciej niż w przypadku, gdyby smartfon posiadał klasyczną wersję Androida. Przy mobilnej transmisji automatycznie włączona zostaje opcja oszczędzania danych. Neffos C5 Plus posiada dwa sloty na karty SIM i osobny slot na kartę pamięci microSD, dzięki czemu łatwo zwiększymy miejsce na zapisywanie danych do 64GB.

TP-Link przygotował ten model smartfona z myślą o użytkownikach, dla których priorytetem jest funkcjonalność w najlepszej cenie. Objęty jest 24 miesięczną gwarancją door-to-door i jest sprzedawany

w zestawie wraz z sylikonowym etui oraz folią ochronną.

Przybliżone ceny detaliczne TP-Link Neffosa C5 Plus:

• 512 MB/8 GB – od ok. 199 zł

• 1 GB/8 GB – od ok. 279 zł

• 1 GB/16 GB – od ok. 299 zł (obie wersje kolorystyczne)