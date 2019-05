Beznarzędziowe kieszenie w NAS-ach Asustor

Asustor chwali się, że jego najnowsza seria NAS-ów AS4 jest niezwykle funkcjonalna i szybka. Dodatkowo urządzenia są całkowicie beznarzędziowe w obsłudze. Docenią to szczególnie użytkownicy korzystający z NAS-ów np. do archiwizowania danych.

Zamiast zapełniony nośnik mozolnie wykręcać jeden po drugim, można szybko go wymienić w prosty sposób. Dzięki systemowi hot swap, wystarczy wyjąć samą kieszeń z dyskiem bez użycia jakichkolwiek narzędzi i wsadzić do obudowy NAS-a nowy nośnik. Podobnie wygląda sposób montowania samego dysku w kieszeni. Wystarczy bowiem odgiąć plastikowe zapadki i wsunąć dysk w obudowę kieszeni. W ten sposób można zaoszczędzić czas bez gorączkowego szukania odpowiednich narzędzi.

Serię AS4 reprezentują dwa modele, które różnią się jedną, za to istotną cechą: liczbą slotów na dyski. Asustor AS4002T mieści dwa nośniki 3,5” lub 2,5”, a model AS4004T aż cztery. Obydwa dyski sieciowe mogą pochwalić się nowoczesnymi rozwiązaniami zamkniętymi w eleganckich obudowach. AS4002T i AS4004T wyposażone są w dwie karty sieciowe w standardzie 1 GbE oraz jedną w standardzie 10 GbE, mające gwarantować wyjątkowo szybki transfer danych. A jest co przesyłać, bo maksymalna pojemność zainstalowanych w NAS-ach nośników jest naprawdę pokaźna. Mniejszy model jest w stanie obsłużyć nośniki o łącznej pojemności do 28 TB (2x14 TB). Większy aż 56 TB (4x14 TB).

NAS-y Asustor AS4 mogą się też pochwalić niewielkim zużyciem energii. Wszystko za sprawą zastosowania energooszczędnych, dwurdzeniowych procesorów Marvell ARMADA-7020 1.6GHz. Ponadto seria AS4 oferuje spore możliwości multimedialne, na czele z odtwarzaniem muzyki i zdjęć, a także pobieraniem materiałów z serwisów takich jak YouTube czy Vimeo, a także obsługę torrentów. Dostęp do funkcji dodatkowych realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową.

Modele AS4002T i AS4004T są dostępne na rynku w cenie ok. 1190 i 1580 zł.

Specyfikacja techniczna:

- Obsługa nośników:

*2 x 3,5” lub 2,5” (AS4002T)

* 4 x 3,5” lub 2,5” (AS4004T)

* maksymalna pojemność 28 TB (2x14 TB) - AS4002T

* maksymalna pojemność 56 TB (4x14 TB) - AS4004T

* SATA III Hot Swap

- Obsługa dodatkowych nośników w specjalnych urządzeniach rozszerzających

- Porty: 2 x USB 3.1 gen. 1

- Procesor: Marvell ARMADA-7020 2 x 1.6GHz

- Pamięć RAM: 2 GB DDR4 (nierozszerzalne)

- Karty sieciowe: 2 x gigabit Ethernet; 1 x 10 Gigabit Ethernet

- Praca z systemami: Windows (XP i nowsze), Windows Server (2003 i nowsze), Mac OS (10.06 i nowsze) oraz Linux.