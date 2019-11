TP-Link Deco E3 – domowy system WiFi Mesh z dodatkowym modułem

Właściciele domów jednorodzinnych lub kilkupokojowych mieszkań często mają problemy z zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej lub zbyt długim buforowaniem. System Deco E3 od TP-Link pozwala w prosty i przystępny cenowo sposób rozwiązać wszystkie problemy związane z martwymi strefami WiFi.

System Deco E3 składa się z zestawu urządzeń Deco E4 oraz Deco M3W. Deco E4, podobnie jak poprzednie modele z rodziny Deco, pozwala na zbudowanie wydajnej sieci WiFi w dużym mieszkaniu lub jednorodzinnym domu. Routery Deco współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Podczas przemieszczania się po domu twój telefon lub tablet zawsze połączy się z routerem Deco, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu, buforowania czy spadków prędkości. Deco E4 pracuje w standardzie 802.11ac, oferując przepustowość do 867 Mb/s w paśmie 5GHz oraz do 300 Mb/s w 2.4GHz. Każda jednostka Deco E4 wyposażona jest również w 2 porty Ethernet 10/100Mb/s, które pozwalają połączyć z Internetem urządzenia nieposiadające karty sieciowej WiFi.

Deco M3W służy do rozbudowania systemu WiFi Mesh, składającego się z dowolnych jednostek Deco. Jego instalacja skutecznie rozwiązuje problemy z zasięgiem zwiększając obszar, do którego dociera sygnał nawet o 140 m2. Deco M3W oferuje przepustowość do 867 Mb/s w paśmie 5GHz oraz do 300 Mb/s w 2.4GHz.

Kompaktowe rozmiary Deco M3W sprawiają, że urządzenie można zainstalować niemal wszędzie, dostosowując jego umiejscowienie do własnych potrzeb. Wystarczy podłączyć je do dowolnego gniazdka w przedpokoju, kuchni, garażu, czy też piwnicy, by korzystać z szybkich połączeń WiFi Mesh na bardzo dużej powierzchni. Optymalne miejsce na instalację wskaże inteligentny wskaźnik sygnału.

Konfiguracja i zarządzanie systemem Deco E3 jest niezwykle proste. Wystarczy zainstalować aplikację TP-Link Deco, dostępną na urządzenia z systemem Android i iOS, a następnie podążać za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie smartfona. Deco zajmie się resztą, łącznie z wyborem najlepszych miejsc do instalacji urządzeń. Ten niezawodny mesh jest także kompatybilny z innymi modelami Deco, a do tego może być zarządzany za pomocą Amazon Alexa lub IFTTT.

Co więcej, system Deco E3 posiada kontrolę rodzicielską, która dba o bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Dzięki tej funkcji można m.in. stworzyć osobne profile dla wszystkich domowników i ustawić dla nich limity czasowe. Ponadto, urządzenie oferuje możliwość ustawienia filtrów, które w zależności od wieku będą blokowały dostęp do różnych treści. Każdy z rodziców może też sprawdzić strony internetowe odwiedzane przez swoje dzieci.

System Deco E3 (router Deco E4 i dodatkowy moduł Deco M3W) gwarantuje zasięg WiFi, obejmujący obszar do 220 m2.