NZXT prezentuje swój pierwszy zestaw audio dla graczy

Firma NZXT poszerza produktowe portfolio. Tym razem Amerykanie chcą zdobyć serca graczy nowym zestawem audio składającym się ze słuchawek, miksera i statywu. Producent zapewnia, że priorytetem dla projektantów nowego ekosystemu były: komfort, mobilność i funkcjonalność.

Firma NZXT znana jest głównie z układów chłodzenia, obudów i, od niedawna, płyt głównych czy też aplikacji monitorującej CAM. W skład nowej linii produktów dla graczy NZXT AER wchodzą 2 zestawy słuchawkowe. Oba modele mają nauszniki z ekoskóry i ważą ok. 291 gramów. Łączy je również modularna budowa - gracz może podłączyć przewód i mikrofon do lewej lub prawej muszli.

W słuchawkach NZXT AER producent postawił na 40-milimetrowe przetworniki o wysokiej rozdzielczości i paśmie przenoszenia 20 Hz - 50 kHz oraz pojemnościowy mikrofon z funkcją redukcji szumów. W zależności od preferencji, kupujący mają wybór pomiędzy zamkniętą konstrukcją muszli o bardziej basowym charakterze (AER) a otwartą, o bardziej naturalnym dźwięku i mocniej zaakcentowanymi tonami średnimi (AER OPEN).

Hi-Resolution audio i pełna automatyka

Do kompletu NZXT proponuje audio mikser MXER. Urządzenie wyposażono w przetwornik DAC firmy Wolfson, który obsługuje strumień audio o wysokiej rozdzielczości - 24 bit/96 kHz. Dzięki precyzyjnemu suwakowi, który jakością ma nie odbiegać o tych studyjnych, gracz ma możliwość zbalansowania dźwięków z gry i głosowych czatów. Funkcja Nahimic 7.1 Surround ma natomiast zapewnić szeroką scenę poprzez emulację dźwięku przestrzennego (7.1) na słuchawkach stereo.

Ostatnim elementem zestawu jest stojak NZXT STND, na który gracz może zawiesić słuchawki. Po sparowaniu z mikserem ma on automatycznie przełączać dźwięk między zestawem słuchawkowym a głośnikami, bez konieczności zmiany ustawień lub przepinania kabli. Po odłożeniu słuchawek, dźwięk natychmiast jest przekierowany na głośniki, a po zdjęciu ze statywu strumień audio ponownie trafia do headsetu.

Sam stojak NZXT STND ma ramę wykonaną ze stali nierdzewnej i jest lakierowany metodą proszkową. Ta technologia zapewnia wyższą trwałość koloru i odporność na zarysowania niż tradycyjne malowanie na mokro. Z racji braku konieczności używania rozpuszczalników, jest ona także bardziej przyjazna środowisku naturalnemu.

Praktyczne ułatwienia dla każdego

Nowa linia produktów audio skierowana jest do graczy, a także twórców i audiofilów. Poza walorami słuchowymi oferuje też większe możliwości. Jednym z najczęstszych problemów, zdaniem producenta, jest przełączanie dźwięku między słuchawkami a zewnętrznymi głośnikami. Innym typowym mankamentem ma być konstrukcja zestawów słuchawkowych, gdzie użytkownik nie może dostosować miejsca przyłączenia mikrofonu lub przewodu do swoich potrzeb.

Projektanci NZXT wzięli to wszystko pod uwagę, co znajduje swoje odzwierciedlenie w parametrach, konstrukcji i funkcjonalności ekosystemu AER. Headsety AER są lekkie i modularne, mają odpinane kable i mikrofony, które można podłączać z dowolnej strony. Są przy tym dostępne w wersjach z otwartą i zamkniętą konstrukcją muszli. Stojak zestawiony z mikserem automatycznie przełącza wyjścia dźwięku bez ingerencji użytkownika. Jednocześnie akcesoria są kompatybilne z praktycznie każdym głośnikiem analogowym i headsetem.

NZXT CAM - jedna aplikacja, pełna kontrola

Sprzęt audio z linii NZXT AER jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem NZXT CAM. Dzięki temu użytkownik ma wgląd w monitoring pracy komputera, może kontrolować wydajność jego poszczególnych komponentów, temperaturę itp. Jednocześnie CAM pozwala dostosować wszelkie ustawienia i sposób działania elementów wchodzących w skład nowego ekosystemu producenta.

Gracze zainteresowani zakupem sprzętu audio z linii NZXT AER mogą zapisać się na powiadomienie o jego dostępności w przedsprzedaży na stronie producenta. Słuchawki NZXT AER mają kosztować ok. 550 zł, mikser NZXT MXER ok. 426 zł, natomiast stojak NZXT STND ok. 170 zł.

Dane techniczne - headset NZXT AER i AER OPEN:

• model: AER (zamknięte), AER OPEN (otwarte)

• wymiary (W x S x G): 197 x 187 x 89 mm

• waga: ok. 291 gramów

• przetworniki: 40 mm

• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 50 kHz

• impedancja: 32 Ohm

• czułość:

o AER: 90 dB (+/- 4 dB)

o AER OPEN: 88 dB (+/- 4 dB)

• zniekształcenia harmoniczne (THD): < 1% przy 1 kHz

• mikrofon

o pojemnościowy z redukcją szumów

o ramię o długości 127 mm

o pasmo rejestrowania: 100 Hz - 10 kHz

o czułość: -35 dB (+/- 4 dB)

• przewód: 1,8 m