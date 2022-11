TL-SG3428XF i TL-SX3206HPP – nowe przełączniki 10G zgodne z platformą Omada SDN

TL-SG3428XF oraz TL-SX3206HPP to kolejne w ofercie TP-Link przełączniki 10G kompatybilne z systemem Omada SDN. Dzięki rozbudowanym opcjom zarządzania urządzenia znajdą zastosowanie w małych i średnich firmach, w których niezbędna jest stabilna, niezawodna i skalowalna sieć przesyłająca duże ilości danych. Zarządzanie siecią ułatwia możliwość zdalnego sterowania poprzez chmurę. Model TL-SX3206HPP wyposażono w 4 porty PoE++. Dzięki temu jednym przewodem można przesyłać dane i zasilać punkty dostępowe, kamery IP i inne urządzenia obsługiwane przez standard PoE. Oba przełączniki znajdą zastosowanie w sieciach wymagających szybkiego, multigigabitowego połączenia. Urządzenia mogą być montowane w szafach rack.

Model TL-SG3428XF to światłowodowy zarządzalny przełącznik warstwy L2+. Wyposażono go w 24 gigabitowe sloty SFP, w tym cztery porty combo SFP/RJ45, cztery porty uplink SFP+ 10G służące do integracji przełącznika z resztą sieci oraz port konsolowy (RJ45 i micro-USB). Dwa redundantne zasilacze, w które wyposażono przełącznik gwarantują stabilną i nieprzerwaną pracę urządzenia. TL-SX3206HPP to mały, w pełni zarządzalny przełącznik PoE++ 10G L2+. Wyposażono go w cztery porty RJ45 10G, zgodne ze standardem 802.3bt/802.3at/802.3af o budżecie mocy aż do 60W na port, dwa sloty uplink SFP+ 10G, jeden port konsolowy RJ45 i jeden port konsolowy micro-USB. Łączny budżet mocy przełącznika to 200W, dzięki czemu urządzenie świetnie sprawdzi się jako przełącznik dostępowy dla urządzeń o wysokim zapotrzebowaniu na prąd, takich jak punkty dostępowe WiFi 6, kamery PTZ o wysokiej rozdzielczości, systemy automatyki budynkowej oraz nagłośnienia.

Najnowsze switche od TP-Link obsługują protokół IPv6 oraz wyposażone są w opcję konfiguracji VLAN (standard 802.1Q). Dzięki konfiguracji VLAN sieć może być dzielona na mniejsze, odizolowane segmenty, co istotnie zwiększa jej poziom bezpieczeństwa i wydajność. Funkcja IGMP Snooping sprawia natomiast, że przepływ ruchu multicast w sieci jest automatycznie kontrolowany i limitowany.

Podobnie jak wiele urządzeń z oferty TP-Link także najnowsze przełączniki mogą być zarządzane klasycznie poprzez graficzny interfejs GUI dostępny z poziomu przeglądarki, poprzez wiersz poleceń, a także – dzięki integracji z platformą Omada SDN – centralnie, z poziomu chmury. Platforma Omada umożliwia stworzenie wysoce skalowalnej sieci, integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym bram sieciowych, punktów dostępowych i przełączników oraz pozwala w łatwy i kompleksowy sposób zarządzać centralnie całą siecią WiFi i LAN, także rozproszoną pomiędzy placówkami. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik zyskuje nie tylko dużą elastyczność zarządzania, ale także stabilność, zaawansowane zabezpieczenia oraz wysoką wydajność, które są niezbędne w hotelarstwie, edukacji, sprzedaży detalicznej, biurach i w wielu innych branżach i placówkach.

Informacje na temat platformy Omada SDN można znaleźć są na stronie TP-Link.

Pełne specyfikacje techniczne modelu znajdują się na stronie internetowej TP-Link: TL-SG3428XF oraz TL-SX3206HPP.

Switche TP-Link TL-SG3428XF i TL-SX3206HPP są już dostępne w sprzedaży w cenie ok. 2800 zł brutto każdy.

Oba urządzenia objęte zostały 5-letnią gwarancją producenta.