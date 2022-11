IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic - profesjonalny skaner z oprogramowaniem dla dyslektyków

Skaner IRIScan Desk 6 Pro zadebiutował na rynku niemal rok temu i został już doceniony przez wielu użytkowników. Dziś urządzenie dostępne jest w specjalnej wersji z programem Readiris Dyslexic.

Readiris Dyslexic to oprogramowanie stworzone dla osób zmagających się z dysleksją, w tym dyspraksją, dysfazją, dysgrafią, a także dysortografią. Producent zapewnia, że ułatwia ono czytanie i pisanie, dzięki czemu osoby z dysleksją będą mogły cieszyć się przyjemniejszą nauką.



Wbudowany program oferuje prosty interfejs i jest wyposażony w funkcję czytania na głos książek, dokumentów i plików cyfrowych, powiększania/pomniejszania tekstu dla lepszej czytelności, a także odtwarzania dostosowanego do preferencji użytkownika. Readiris Dyslexic jest kompatybilny z narzędziem Zamiana mowy na tekst (MS), potrafi rozpoznać 138 języków, daje szeroki wybór prostych formatów wyjściowych (DOCX - JPEG - MP3 - WAV - PDF) i możliwość bezpośredniego wysyłania wiadomości e-mail.



IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic jest w stanie skanować dokumenty formacie A3 lub A4, automatycznie wykrywać strony i okładki książek oraz reagować na ich zmianę. Model Desk 6 Pro Dyslexic posiada funkcję spłaszczania stron, uzupełniania rogów czy programowego usuwania palców przytrzymujących kartki, co oznacza, że może być przydatnym narzędziem w pracy biurowej.



Ponadto omawiany model jest w stanie nagrywać dźwięk oraz wideo w rozdzielczości HD przy 30 klatkach na sekundę, a zarejestrowane dane mogą być zapisywane do popularnych formatów, jak np. JPG, PDF, MP3 lub WAV. Dzięki poręcznej, składanej konstrukcji, czterem lampom LED czy systemowi zasilania przez port USB z urządzenia można korzystać nie tylko w domu, lecz także w trakcie podróży.

W zestawie ze skanerem IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic znajduje się dodatkowy, przewodowy przycisk do wyzwalania skanowania dokumentów. Urządzenie jest dostępne w wybranych polskich sklepach w cenie ok. 1900 zł.

Dane techniczne:

• maks. rozmiar dokumentu: A3

• szybkość skanowania: poniżej 1 sekundy na stronę A4

• wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o audio: MP3, WAV

• wymiary: 39,6 x 12 x 28,2 cm

• waga: 1150 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień

• preinstalowane oprogramowanie Readiris Dyslexic