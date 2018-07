Threadripper 2990WX (był) w ofercie za 1835$

W kanadyjskim sklepie z elektroniką odnaleźć można było 32-rdzeniowego Ryzen Threadripper 2990WX w cenie 2399 dolarów kanadyjskich, co przekłada się na ok. 1835 dolarów amerykańskich. Dalsze konwersje walutowe wykazują, że jeden rdzeń z procesora jest warty ok. 58 euro. Procesor już niedługo dołączy do swoich starszych braci z segmentu HEDT do zadań profesjonalnych, jak np. obróbka grafiki czy rendering wideo.

Threadripper 2990WX wykonany został w 12-nanometrowej litografii LP produkcji TSMC i architekturze zwanej Zen+. Specyfikacja, która została zamieszczona na stronie sklepu, odpowiada mniej więcej pogłoskom, które pojawiły się wcześniej, tj. 32 rdzenie, 64 wątki, 80 MB pamięci cache (16 MB L2 + 64 MB L3) i TDP wynoszące 250 W.

Procesor pasuje do podstawki SP3 z chipsetem X399, więc posiadacze takich płyt głównych powinni wykonać tylko aktualizację BIOS. Producenci tacy jak Gigabyte, MSI i ASRock już przymierzają się do wydania nowego firmware. Threadripper 2990WX składa się z czterech bloków po osiem rdzeni „Pinnacle Ridge”, częstotliwość bazowa wyniesie prawdopodobnie 3 GHz, natomiast w trybie turbo 3,4 GHz na wszystkich rdzeniach.

Niestety oferta już zniknęła ze sklepu, ale należy przypuszczać iż premiera najnowszej jednostki HEDT to kwestia zaledwie kilku tygodni.