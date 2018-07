Intel Core i9-9900K: pierwsze benchmarki

W sieci pojawia się coraz więcej doniesień odnośnie nadchodzącej premiery procesora Core i9-9900K, który ma być obecnie najmocniejszą, konsumencką jednostką Intela. Niedawno dowiedzieliśmy się, że producent zdecydował się na lutowane połączenie chipu z rozpraszaczem ciepła, co już wzbudziło zainteresowanie. Tym razem przyszedł czas na doniesienia o rzekomej wydajności procesora. W skrócie – Core i9-9900K prawdopodobnie będzie poza zasięgiem rywali – Ryzena 7 2700X i Core i7-8700K.

Jednostka w programach testujących jest póki co nie do końca rozpoznawalna – ale wszystko wskazuje na to, że właśnie z Core i9-9900K mamy do czynienia. Proszę bardzo: ilość rdzeni – 8, ilość wątków – 16, taktowanie bazowe 3,1 GHz, w trybie turbo – 5 GHz – wartości te prawie idealnie pokrywają się z tym, co dowiedzieliśmy się już wcześniej.

Procesor do testów przystąpił pracując pod kontrolą płyty głównej ASUS ROG Strix Z370-F Strix Gaming, wraz z 16 GB RAM DDR4-2666 produkcji G.Skill, 500-gigabajtowym dyskiem SSD Samsung 960 Evo i kartą graficzną GTX 1080 Ti. Taka, a nie inna płyta główna, wskazuje że procesor jest kompatybilny z chipsetem Z370 i prawdopodobnie wystarczy tylko update BIOS-u.

W bazie 3DMark TimeSpy Test odnajdziemy wpis, że procesor osiągnął 10719 punktów, natomiast ogólna wydajność całego zestawu została oszacowana na 9862 punktów. Według WCCFtech, jest to o 1500 pkt więcej od Ryzen 7 2700X i o 2500 pkt więcej niż Core i7-8700K.

Warto mieć na uwadze, że poprzednie przecieki zapowiadały iż Core i9-9900K pracować będzie z częstotliwością 3,6 GHz, co wskazuje że być może przetestowany został sampel inżynieryjny i finalna wersja będzie jeszcze szybsza. Niemniej, zapowiada się to naprawdę interesująco i jeśli Intel nie podstawi sobie nogi już na ostatniej prostej, to będzie można śmiało powiedzieć, że bardzo dobrze odparł atak czerwonego rywala.

