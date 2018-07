T-Mobile odkupuje projekt sieci 5G od Nokii

Technologia 5G to już nie tylko nadzieje, szumne zapowiedzi, lecz fakt. Jest rozwijana przez takich światowych gigantów jak Intel czy Nokia. I właśnie od tej drugiej firmy, T-Mobile, a więc także potężny gracz w świecie telefonii komórkowej postanowił odkupić cały projekt sieci 5G. Kwota transakcji opiewa na 3,5 miliarda dolarów, a dzięki zakupieniu już prawie gotowej technologii, T-Mobile chce jak najszybciej zacząć ją wdrażać. Nokia także powinna być usatysfakcjonowana, w końcu takie pieniądze nie leżą na ziemi – a ich fiński producent, żeby się utrzymać na powierzchni, potrzebuje jak powietrza.

Projekty wdrożeniowe sieci 5G obecnie bardzo intensywnie rozwijane są w Stanach, jednak cały czas „czegoś brakuje”, ponieważ np. AT & T miało zacząć nadawać sygnał w tej technice już na początku 2018 roku, ale póki co temat ucichł. Podobnie Verizon, choć ten operator zapowiada, że dopiero pod koniec tego roku na masztach zawisną pierwsze klienckie anteny 5G.

Nic dziwnego, że do wyścigu, kto pierwszy uruchomi nowy standard, dołączyło się T-Mobile, zawierając umowę z Nokią, mając prawie wszystko podane na tacy. Fińska firma od bardzo dawna zajmuje się projektowaniem urządzeń do obsługi 5G i to właśnie one zostaną odkupione – mowa tu o samym sprzęcie, oprogramowaniu i patentach. Co ciekawe, obydwie firmy będą ze sobą nadal współpracować, więc przygoda Nokii z 5G się nie kończy, a być może dopiero na poważnie zaczyna.

Umowa o współpracę pomiędzy dwoma firmami ma być zawarta już niedługo i bardzo długo obowiązywać (na pewno do czasu oficjalnego uruchomienia technologii), niemiecki operator liczy na wsparcie, doświadczenie i wiedzę Finów, którzy z kolei liczą na solidny zastrzyk gotówki, by móc dalej się rozwijać.

T-Mobile, jak już pisałem, chce jak najszybciej wdrożyć 5G, ale też liczy się z tym, iż może się to nieco wydłużyć w czasie i wstępnie prognozuje przyszły rok. Wtedy też, jeśli i producenci telefonów się spiszą, możemy liczyć na pełną obsługę sieci 5G. Niestety, nie podano informacji, gdzie najpierw różowy operator zacznie oferować nowy standard, niewykluczone że będzie to Europa – w USA jest już dosyć mocna konkurencja.

Standard 5G oferuje przepustowości od 10 do 100 Gb/s, bardzo niskie opóźnienie (rzędu kilkunastu milisekund), może także efektywnie działać przy prędkości do 500 km/h (czyli np. w pociągu będzie można korzystać z sieci). Dzięki swoim właściwościom w przyszłości znajdziemy ją wszędzie, nie tylko w telefonach, ale także np. w systemie naprowadzania pojazdów na miejsca parkingowe czy też monitoringu jakości powietrza w czasie rzeczywistym (takie plany wobec 5G ma Łódź, co pokazuje że potencjał techniki jest naprawdę spory).