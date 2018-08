Intel wprowadza konsumencki SSD z pamięciami QLC

Intel swoje pierwsze nośniki z pamięciami 3D QLC NAND wprowadził do segmentu data-center już jakiś czas temu, teraz przyszedł czas na rynek konsumencki. Model 660p jest dyskiem wykorzystującym wspomniane, 64-warstwowe pamięci 3D QLC, wraz ze specjalnie do tego zaprojektowanym kontrolerem. Warto pamiętać, że póki co tylko w tym modelu zostaną zastosowane nowe chipy, w innych, jak np. 700p i 600p nadal instalowane będą pamięci TLC (w 600p 32-warstwowe).

To co szczególnie interesujące w tym modelu, to z pewnością deklarowane przez producenta rezultaty wydajnościowe, porównując z teoretycznie wyższą serią 700p. Nośnik korzysta z interfejsu PCI-E 3.0 x4, sekwencyjny odczyt oszacowano na poziomie 1800 MB/s, zapis – 1100 MB/s, natomiast próbkowanie 4K odbywa się przy 150 tys. IOPS – zarówno w odczycie, jak i zapisie. Wartości te są bardzo zbliżone do wspomnianego modelu 700p, co może sprawić iż jego zakup będzie nieopłacalny. Należy także pamiętać, iż 660p korzysta z pamięci QLC, a te nie są tak trwałe jak TLC czy MLC - czyli należy wybrać, czy warto wziąć szybki ale nieco mniej żywotny i tańszy nośnik, czy też lepiej dołożyć i kupić model o podobnej wydajności ale większej trwałości.

PPM - Otwórz w nowej karcie

Dostępne będą trzy warianty pojemnościowe – 512 GB, 1 TB oraz 2 TB. Najmniejszy dysk kosztować będzie ok. 113.90 euro (0.22 euro za GB), terabajtowy model wyceniono na 197.75 euro (0.20€/GB), a za wersję 2 TB przyjdzie nam zapłacić nieco ponad 390 euro (0.20€/GB).

Trzeba przyznać, że ceny nie są zbyt odstraszające – oczywiście, nadal droższe od nośników SATA, jednak musimy pamiętać iż różnica wydajności pomiędzy tymi dwoma standardami (PCI-E v SATA) jest co najmniej duża. ;-)