Synology przedstawia DS1821+

Firma Synology Inc. przedstawiła dziś swój 8-kieszeniowy serwer NAS nowej generacji. DS1821+ to rozwiązanie przeznaczone do wydajnego zarządzania dużą ilością danych i ich przechowywania. Ekosystem jego aplikacji, wszechstronne opcje wydajności i możliwość rozbudowy pamięci masowej umożliwiają twórcom treści i firmom łatwe przechowywanie i zabezpieczanie plików.

— Wraz ze wzrostem wymagań w zakresie danych rosną także oczekiwania naszych klientów co do rozwiązania, które spełniłoby coraz większe wymagania w zakresie wydajności i pojemności — powiedział Julien Chen, menedżer produktu w firmie Synology. — Serwer DS1821+ został zaprojektowany specjalnie dla klientów, którzy potrzebują wszechstronnego rozwiązania pamięci masowej, nawet w wymagających środowiskach obsługujących wielu użytkowników.

Więcej niż wystarczająca wydajność

Serwer DS1821+ to druga po DS1621+ seria Plus firmy Synology wyposażona w potężny czterordzeniowy procesor AMD RyzenTM. Nowy procesor zapewnia ponad dwukrotnie większą moc obliczeniową niż jego poprzednik , co zapewnia znacznie wyższą wydajność i krótszy czas reakcji w aplikacjach Synology Drive, Moments i innych.

Wbudowana obsługa dwóch dysków pamięci podręcznej SSD Synology SNV3400 NVMe umożliwia zwiększenie przepustowości 20-krotnie lub nawet więcej w przypadku najczęściej używanych danych. W celu zwiększenia wydajności sieci można zainstalować opcjonalną kartę sieciową PCIe 10GbE , która osiąga prędkość odczytu sekwencyjnego na poziomie ponad 2312,97 MB/s i zapisu sekwencyjnego na poziomie 1149,89 MB/s .

Elastyczne opcje przechowywania

Serwer DS1821+ zapewnia 8 wnęk na dyski z możliwością rozszerzenia do 18 przy użyciu dwóch jednostek rozszerzających DX517 . Rozwiązanie Synology Hybrid RAID (SHR), obsługiwane przez oprogramowanie Synology DiskStation Manager (DSM), poza JBOD/RAID0/1/5/6/10 umożliwia użytkownikom tworzenie macierzy przy użyciu dysków o niestandardowych rozmiarach, jednocześnie maksymalizując potencjał pamięci masowej macierzy. Umożliwia to serwisowanie starszych dysków bez konieczności wcześniejszego zdecydowania się na instalację wyłącznie dysków o tej samej pojemności.

System DSM umożliwia także łatwą rozbudowę pamięci po skonfigurowaniu urządzenia. Po dodaniu nowego dysku można bez problemu rozbudować macierz, bez zakłócania pracy usług i czasochłonnych, ręcznych procesów5. Opcje RAID można również aktualizować z niższego poziomu ochrony do wyższego, np. z SHR-1 z nadmiarowością jednego dysku, do SHR-2 z nadmiarowością dwóch dysków6.

Ochrona danych na poziomie korporacyjnym

Rozwiązania firmy Synology do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych spełniają wymogi w zakresie ochrony danych, zarówno tych przechowywanych na urządzeniach zewnętrznych, jak i przechowywanych na serwerze DS1821+, i są dostępne bezpłatnie w Centrum pakietów.

Aby chronić infrastrukturę informatyczną, pakiet Active Backup Suite umożliwia wydajne i scentralizowane tworzenie kopii zapasowych na komputerach i serwerach z systemami Windows i Linux, maszynach wirtualnych na monitorach maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V oraz platformach Google Workspace i Microsoft 365 SaaS.

Funkcja Snapshot Replication tworzy punkty odzyskiwania do określonego momentu w czasie zgodnie z harmonogramem, umożliwiając łatwe wycofanie niezamierzonych zmian w plikach, a nawet operacji szyfrowania przez programy typu ransomware dla folderów współdzielonych i jednostek iSCSI LUN. Funkcja Synology Hyper Backup umożliwia planową ochronę wymagającą jednorazowej konfiguracji, aby zachowywać kopie zapasowe danych na innym serwerze Synology NAS, na dysku USB, w chmurze Synology C2 i u innych dostawców chmury publicznej.

Dostępność

Serwer DS1821+ jest już dostępny u sprzedawców i partnerów firmy Synology w Polsce.