Czwarta generacja hulajnóg Bolt zapewni użytkownikom jeszcze bezpieczniejszą jazdę

Najnowszy model hulajnogi Bolt - Bolt 4 - został wyposażony w czujniki, które wykrywają wypadki, upadki, ostre hamowanie i niebezpieczną jazdę. Jego konstrukcja jest zoptymalizowana pod kątem dodatkowej stabilności i bezpiecznego manewrowania.

Środek ciężkości w Bolt 4 został umiejscowiony wyjątkowo nisko, przy zachowaniu dużego prześwitu, dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w ulepszony kąt nachylenia kół i jest wyjątkowo lekkie (19 kg). Zestaw rozwiązań konstrukcyjnych i na poziomie oprogramowania, takich jak wykrywanie gwałtownego hamowania i ostrzeżenia głosowe, pozwalają minimalizować ryzyko wypadków. Wprowadzone innowacje pozwalają na ostrzeganie rowerzystów i pieszych, a także umożliwiają lokalnym zespołom natychmiastową reakcję w razie potrzeby. Konstrukcja Bolt 4 i unikalne rozwiązanie umożliwiające wymianę baterii są objęte zgłoszeniem patentowym. Nowy model hulajnogi Bolt trafi do pierwszych użytkowników na początku 2021 w Bergen w Norwegii.

- Zależy nam na tym, aby mikromobilność była przystępnym cenowo i powszechnie dostępnym środkiem transportu, a bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego jest naszym priorytetem. Chcemy, aby jak najwięcej osób zrezygnowało z prywatnych samochodów osobowych na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań. Niezmiernie ważna pozostaje także kwestia odpowiedzialnego korzystania z miejskich hulajnóg tak, aby były one naprawdę korzystnym rozwiązaniem dla miast i lokalnych społeczności - powiedział Dmitri Pivovarov, dyrektor ds. mikromobilności w Bolt.

Hulajnoga Bolt 4 została zaprojektowana przez inżynierów platformy, a zespół Bolt jest bezpośrednio odpowiedzialny za produkcję i zaopatrzenie w komponenty. Hulajnogi Bolt nowej generacji w pełni nadają się do recyklingu, a estymowany okres użytkowania urządzeń wynosi 60 miesięcy.

- Posiadanie własnego zespołu inżynierów pozwala nam w pełni kontrolować jakość naszych urządzeń i wdrażać najnowocześniejsze rozwiązania, które mamy nadzieję, wskażą nowy standard bezpieczeństwa współdzielonej mikromobilności - podsumowuje Dmitri Pivovarov.

Innowacje wprowadzane w zakresie konstrukcji hulajnóg Bolt są elementem „zielonych porządków”, czyli brania odpowiedzialności za wpływ platformy na środowisko naturalne. We wrześniu Bolt zadeklarował, że do końca 2020 wszystkie przejazdy hulajnogami będą miały ujemną emisję CO2, a od października 2019 platforma realizuje Green Plan, w ramach którego zobowiązała się do zrównoważenia wkładu platformy w emisję CO2 dla europejskiego sektora transportu o co najmniej 5 milionów ton do 2025.

Usługi z zakresu mikromobilności Bolt są dostępne w 45 miastach w 15 krajach europejskich. W 2021 platforma udostępni 130 tys. elektrycznych hulajnóg i rowerów w ponad 100 miastach w Europie.