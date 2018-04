Specjaliści IT z NASA, Google, Booking.com przyjeżdżają do Polski - ucz się od najlepszych

Ponad 150 specjalistów IT z topowych i innowacyjnych firm, takich jak NASA, Google, JetBrains, Elastic, Eventbrite, IBM, Intel, Microsoft, Nokia Bell Labs, Red Hat, Salesforce, SAP, Trivago - już wkrótce podzieli się najnowszą wiedzą z branży IT na Code Europe - największej konferencji programistycznej w Polsce. Czwarta edycja wydarzenia odbędzie się już 24 kwietnia w Warszawie, 26 kwietnia we Wrocławiu, 8 maja w Krakowie i 12 czerwca w Poznaniu. Organizatorzy przygotowali aż 11 ścieżek tematycznych. Czego ciekawego będzie się można dowiedzieć?

Po raz pierwszy w Polsce, na konferencji programistycznej Code Europe, swoją wiedzą podzielą się światowej klasy specjaliści z branży IT:

● Michael Johansen z NASA, na co dzień tworzy technologie wykorzystywane w badaniach kosmicznych i misji na Marsa. Posłuchaj inspirującego wykładu “Reaching for New Heights - The Past, Present, and Future of NASA's Space Exploration” i porozmawiaj w twórcą najnowszych kosmicznych technologii.

● Scott Jenson z Google, od 25 lat specjalizuje się w UX i zarządzaniu strategicznym, opowie o przyszłości internetu rzeczy w prelekcji - “The Future IoT: Building Better Legos”. Spotkanie rzuci nowe spojrzenie na rozwiązania IoT, które przydadzą się nam tu i teraz.

● Andrew Godwin z Eventbrite, prywatnie - zapalony pilot, a zawodowo - developer Django, poprowadzi wykład “Distributed Failure: Learning From Aviation”. To spotkanie dla tych, którzy chcą budować lepsze, szybsze i niezawodne systemy i mikroserwisy.

● Fahim Kawsar z Nokia Bell Labs, na co dzień badacz w Pervasive Systems Research, poprowadzi wykład “Wearables AI & You”. To prelekcja dla tych, którzy pasjonują się nowymi technologiami, inteligentnymi gadżetami i AI.

● Asim Hussain z Microsoft, zdobywał doświadczenie w Europejskiej Agencji Kosmicznej, obecnie Senior Cloud Developer - zdradzi najnowsze tajniki budowania skalowalnych aplikacji w wykładzie “How to scale an SPA to 1M views for $1?”.

Zdobądź najnowszą, praktyczną wiedzę na Code Europe i wybierz najciekawsze spośród:

● 11 ścieżek tematycznych: Cloud Computing, Data Science, DevOps & Architecture, Digital Transformation Solutions, Future & Inspire, Gamedev, IoT & Mobile Hardware, Java & Scala, Programming languages, Security & Testing, Tomorrow Web,

● 150 wykładów i warsztatów, prowadzonych przez światowej klasy prelegentów z firm takich jak NASA, Google, JetBrains, Elastic, Eventbrite, IBM, Intel, Microsoft, Nokia Bell Labs, Red Hat, Salesforce, SAP, Trivago.

Organizatorem konferencji programistycznej Code Europe jest Grupa Absolvent.pl. To już 4 edycja Code Europe, tym razem odbędzie się w 4 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i po raz pierwszy - w Poznaniu. Jesienią w wydarzeniu wzięło udział ponad 150 prelegentów z całego świata i tysiące programistów, chcących zdobywać najnowszą wiedzę IT dostępną na rynku.

Sprawdź agendę Code Europe: https://goo.gl/pVsZbr

Kiedy i gdzie zapraszamy?

● Warszawa, 24 kwietnia, PGE Narodowy

● Wrocław, 26 kwietnia, Hala Stulecia

● Kraków, 8 maja, ICE Kraków Congress Centre

● Poznań, 12 czerwca, MTP

Bilety do pobrania na: https://goo.gl/jha575

Organizator Code Europe: Grupa Absolvent www.absolvent.pl

Clean Code Partners: Amazon, John Weston dla Volvo, PwC, Relativity, Scaleworks / Appiron, StepStone Services, UBS

Cloud Partners: Ericsson, FIS, GResearch, Spyrosoft, Talent Hills,

Patrons: Marszałek Województwa Wielkopolskiego (Marek Woźniak), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prezydent Miasta Krakowa, Prezydent Miasta Poznania, Prezydent Miasta Warszawa

Media partners: 4programmers, Antyweb

Media patrons: Crossweb.pl, www.devenv.pl, dotlinkers.pl, dotnetomaniak, fintek.pl, Geek Girls Carrot, girlsintech.org, GoMobi.pl, it-maniak.pl, magazyn-it.pl, MobileTrends.pl, mobiRANK.pl, Notatnik Programisty, pcfoster.pl, pixel-magazine.com, programistamag.pl, RailsGirls Warsaw, startupacademy.pl, sekurak.pl, Shebang.pl, strefakodera.pl, studia.net / efekty.pl, thinkapple.pl, Virtual-IT.pl

Community Partners: Agile Coach Camp Poland, DevOps Wroclaw, Meetnight | konferencja IT, giełda pracy | Wrocław, Polish PowerShell User Group (PPoSh), ReactJS Wrocław, WarsawJS, wroc.py,