Tt eSports Meka Pro z Cherry MX

Thermaltake posiada w swojej ofercie bardzo ciekawy model klawiatury o nazwie Meka Pro. Jest to model przewodowy, posiadający 7 dodatkowych klawiszy multimedialnych. Dodatkowo klawiatura wyposażona została w 2 porty USB oraz wejście słuchawkowe i mikrofonowe. MEKA G-Unit to multimedialna klawiatura marki Tt eSPORT w kolorze czarnym. Sprzęt ten komunikuje się z komputerem za pomocą kabla z wtyczką USB. Konstrukcja charakteryzuje się ergonomicznym kształtem, podstawką pod nadgarstki oraz niskim profilem klawiszy, co ma sprawić, że pisanie na niej będzie wygodne. Poza tym mamy tutaj dwa porty USB 2.0 oraz wejście mikrofonowe i słuchawkowe. Uwagę zwraca niesamowite, nowoczesne wzornictwo, odpowiednie właśnie dla produktów gamingowych. Dodatkowo została wykonana z wysokiej jakości materiałów, co z pewnością przekłada się na jej żywotność oraz komfort użytkowania.