Sony wprowadza nowe, wyjątkowe słuchawki WH-1000XM5 z wiodącym na rynku systemem redukcji hałasu

Firma Sony poinformowała o wprowadzeniu nowych słuchawek bezprzewodowych z systemem redukcji hałasu z nagradzanej serii 1000X: WH-1000XM5. Zapewniają one użytkownikom nowe, intensywne wrażenia przy słuchaniu, a zarazem eliminują wszystko, co mogłoby przeszkadzać. Nowe technologie sprawiają, że jakość dźwięku i wiodący obecnie na rynku system redukcji hałasu słuchawek WH‑1000XM4 osiągają zupełnie nowy poziom.

Najlepszy system redukcji hałasu stał się jeszcze lepszy

Słuchawki WH-1000XM5 otrzymały najbardziej zaawansowany system redukcji hałasu firmy Sony. Dwa procesory kontrolujące pracę ośmiu mikrofonów radykalnie redukują hałas w paśmie średnich i wysokich częstotliwości, a funkcja Auto NC Optimizer automatycznie optymalizuje redukcję hałasu odpowiednio do otoczenia. Jeśli zatem użytkownik chce w spokoju popracować w gwarnej kawiarni lub zrelaksować się w czasie jazdy do pracy, słuchawki WH-1000XM5 stworzą mu odpowiednie warunki do słuchania.

Zintegrowany procesor V1 w słuchawkach WH-1000XM5 uwalnia cały potencjał procesora redukcji hałasu Sony QN1 HD. Do zwiększenia efektywności redukcji hałasu przyczynia się też specjalnie zaprojektowany przetwornik akustyczny 30 mm. Rozwiązania te zwiększają wyrazistość dźwięku, poprawiają odtwarzanie basu i w niezrównany sposób redukują hałas, a przez to pozwalają całkowicie odciąć się od świata zewnętrznego.

Perfekcyjnie dopracowany dźwięk

Słuchawki WH-1000XM5 wyznaczają także nowy standard jakości dźwięku. Firma Sony z niezwykłą starannością zintegrowała technologie, by ulubione utwory brzmiały dokładnie tak, jak powinny.

Specjalnie zaprojektowany 30-milimetrowy przetwornik akustyczny z lekką, sztywną kopułką zawierającą kompozyt z włókna węglowego zwiększa czułość w paśmie tonów wysokich, by dźwięk brzmiał bardziej naturalnie. Do uzyskania czystego, stabilnego dźwięku przyczynia się też bezołowiowy lut z poprawiającą przewodnictwo domieszką złota oraz zoptymalizowane obwody.

Słuchawki obsługują dźwięk o wysokiej rozdzielczości, a popularny na rynku kodek Sony LDAC pozwala słuchać go nie tylko przy połączeniu przewodowym, lecz także bezprzewodowo[iii]. System DSEE Extreme™[iv], interpolujący w czasie rzeczywistym muzykę z plików cyfrowych, przywraca natomiast brakujące tony wysokie utracone w procesie kompresji i zapewnia słyszalność wszystkich szczegółów, jakie wykonawca zawarł w odtwarzanych utworach.

Nowe słuchawki otrzymały certyfikat 360 Reality Audio, co oznacza, że podczas słuchania muzyki tworzą intensywne, spersonalizowane wrażenia przestrzenne[v].

Najwyższa na rynku jakość rozmów telefonicznych

Słuchawki WH-1000XM5 umożliwiają rozmawianie przez telefon naprawdę w każdym miejscu. Aby dokładnie zidentyfikować głos użytkownika, technologia Sony Precise Voice Pickup wykorzystuje cztery mikrofony kształtujące wiązkę i oparty na sztucznej inteligencji algorytm redukcji zakłóceń. Nowo opracowana konstrukcja osłabia natomiast dźwięki powodowane przez wiatr w czasie rozmów przez telefon. Teraz nawet ruchliwa ulica i gwarne otoczenie w pracy będą dobrymi miejscami, by porozmawiać przez telefon ze znajomymi lub kolegami.

Nowa konstrukcja zwiększająca komfort noszenia

Osoby znające charakterystyczny wygląd serii WH-1000X zauważą, że model WH-1000XM5 stanowi piękną ewolucję jej stylu. Nowa, całkowicie bezgłośna konstrukcja z bezstopniowym suwakiem jest wykończona nowo opracowaną, syntetyczną skórą. Materiał ten dobrze przylega do głowy i blokuje hałas z zewnątrz, nie uciskając uszu. Dzięki temu muzyki można słuchać przez cały dzień, nie odczuwając dyskomfortu.

Łatwa obsługa, wygoda użycia

Firma Sony zdaje sobie sprawę ze współczesnego tempa życia, więc kiedy użytkownik słuchawek WH-1000XM5 dociera po pracowitym dniu do domowego zacisza, funkcja Adaptive Sound Control ułatwia mu przejście do nowego otoczenia. Funkcja ta rozpoznaje najczęściej odwiedzane miejsca i automatycznie dostosowuje ustawienia dźwięków otoczenia do sytuacji.

Słuchawki WH-1000XM5 mają funkcję Szybki dostęp, pozwalającą wznawiać odtwarzanie z serwisu Spotify dwoma lub trzema stuknięciami, bez dotykania smartfona[vi].

Aplikacja Sony | Headphones Connect pozwala porównać dane o ciśnieniu akustycznym pobrane ze słuchawek z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Kiedy poziom dźwięku jest zbyt wysoki, użytkownik otrzymuje powiadomienia z systemu operacyjnego. W ten sposób firma Sony pomaga słuchać muzyki w bezpieczny sposób.

Słuchawki WH-1000XM5 mają także inteligentne funkcje, które ułatwiają codzienne życie. Funkcja Speak-to-Chat[vii] automatycznie wstrzymuje odtwarzanie i wzmacnia dźwięki otoczenia, by umożliwić rozmowę, a po jej zakończeniu z powrotem włącza muzykę. Z kolei funkcja natychmiastowej pauzy wstrzymuje odtwarzanie w momencie zdejmowania słuchawek.

Słuchawki WH-1000XM5 są zgodne z Asystentem Google i asystentem Alexa, co pomaga wykonywać codzienne prace z wolnymi rękami. Użytkownicy słuchawek mogą na przykład rozmawiać z rodziną i znajomymi, znajdywać informacje, słuchać muzyki, ustawiać przypomnienia i używać wielu innych funkcji. W celu włączenia asystenta wystarczy powiedzieć „OK Google” lub „Alexa”[viii].

Łatwe parowanie

Nowe słuchawki mogą być sparowane przez Bluetooth z dwoma urządzeniami równocześnie. Oznacza to, że gdy zadzwoni telefon, automatycznie zostanie on rozpoznany i wybrany jako źródło dźwięku. Użytkownik może przełączać aktywne urządzenie, naciskając przycisk.

Słuchawki WH-1000XM5 obsługują bardzo przydatną funkcję Google Fast Pair. Ułatwia ona parowanie z innymi urządzeniami z systemem Android, a także ustalenie, gdzie szukać zawieruszonych słuchawek. Funkcja Swift Pair ułatwi parowanie słuchawek z tabletem lub komputerem z Windows 11 lub Windows 10.

Zaprojektowane z myślą o środowisku

Słuchawki WH-1000XM5 zostały zaprojektowane z myślą o środowisku naturalnym. Ich opakowanie odzwierciedla bardziej odpowiedzialną społecznie filozofię „Stworzone do przetworzenia” i wymogi niskiej toksyczności produktu, dlatego nie zawiera plastiku[ix]. Pudełko powstaje z opracowanych dla Sony materiałów z recyklingu lub zrównoważonych ekologicznie. Słuchawki WH-1000XM5 zawierają też tworzywo sztuczne uzyskane z recyklingu części samochodowych[x].

Energia na cały dzień i przenośność

Firma Sony stara się, aby użytkownicy jej produktów mogli bez przeszkód, przez długi czas słuchać ulubionych wykonawców. Słuchawki WH-1000XM5 pracują na akumulatorze aż przez 30 godzin, pozwalają więc słuchać znakomitego dźwięku nawet w długiej podróży. Dzięki technologii USB Power Delivery (PD) krótkie, zaledwie 3-minutowe ładowanie zapewnia zapas energii na maksymalnie 3 godziny słuchania[xi].

Słuchawki WH-1000XM5 są dostarczane z wygodnym, składanym etui. Możliwość zmniejszenia jego grubości oznacza, że łatwiej będzie je schować w podróży.

Współpraca ze światową supergwiazdą Khalidem

Równolegle z wprowadzeniem na rynek słuchawek WH-1000XM5 Sony nawiązało współpracę ze światową supergwiazdą: piosenkarzem i autorem utworów Khalidem. Opowiedział on, jak słuchawki WH-1000XM5 umożliwiają słuchanie muzyki w najwyższej jakości.

— Ponieważ jestem artystą i miłośnikiem muzyki, jakość słuchania ma dla mnie duże znaczenie, a nowe słuchawki Sony WH-1000XM5 zapewniają wrażenia muzyczne na najwyższym poziomie — mówi Khalid. — Redukcja hałasu sprawia, że użytkownik odczuwa większą bliskość muzyki i słyszy wszystkie szczegóły utworu, dzięki czemu przenosi się do innego świata. Uwielbiam słuchać muzyki w taki właśnie sposób.

Dostępność

Słuchawki WH-1000XM5 będą dostępne w kolorze czarnym i platynowo­‑srebrnym, a ich sprzedaż rozpocznie się w końcu maja 2022 r.