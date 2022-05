Ecovacs Winbot W1 Pro to robot myjący okna z technologią jutra już dzisiaj. Wreszcie można zaznać trochę odpoczynku

Marka Ecovacs, dobrze już znana na polskim rynku, wprowadza do oferty najbardziej zaawansowany modelu swojego robota do mycia okien. Winbot W1 Pro ma krzyżowy system spryskiwania, udoskonalony sposób planowania trasy i ośmiopoziomowy mechanizm bezpieczeństwa. Jego premierę zapowiedziano na 12 maja.



Tym samym producent rozszerza swoje portfolio robotów myjących okna Winbot. Najnowsza wersja wyróżnia się krzyżowym systemem automatycznego spryskiwania Ecovacs, dzięki czemu łatwo i szybko pozbywa się wszelkich zabrudzeń oraz plam na szybach.



Ten inteligentny robot do mycia okien jest w stanie stworzyć najbardziej skuteczną ścieżkę czyszczenia z maksymalnym pokryciem okna, nawet w przypadku małych okien. Wszystko to dzięki zaktualizowanemu systemowi WIN-SLAM 3.0. Nie ma obaw o stabilność działania urządzenia nawet w trakcie przerw w dostawie prądu, gdyż dysponuje on wbudowaną litową baterią, dzięki czemu nie odpadnie od szyby. Za samo mocowanie odpowiada zaawansowany system ssący.



Warto dodać, że jeśli już w skrajnej sytuacji robot nieszczęśliwie odłączy się od szklanej powierzchni, przed upadkiem na podłogę zabezpieczają go przyssawka i lina z elastycznej oraz trwałej gumy.



Omówmy po kolei wszystkie najnowsze technologie.



Technologia Cross Auto-Spray



Pod tą tajemniczą nazwą kryje się wysoce wydajny system natryskowy z szerokim kątem zraszania i zbiornikiem wody. Krzyżowy system spryskiwania dociera do różnych kątów i gwarantuje doskonałe czyszczenie na mokro, które pozbywa się każdego rodzaju plamy. Co więcej, robot zapamiętuje swoją pozycję, dzięki czemu za każdym razem w pełni wykonuje swoje zadanie. Tak oto możemy uzyskać lśniąco czyste okna za naciśnięciem jednego przycisku.



Unowocześniona została też technologia planowania trasy Win-Slam 3.0. Winbot W1 Pro samoczynnie czyści szyby ruchem posuwisto-zwrotnym, zapewniając kompletny i dokładny proces mycia w trzech adaptacyjnych trybach: szybkim, głębokim i czyszczenia punktowego. Inteligentnie tworzy systematyczną ścieżkę czyszczenia, dzięki czemu możemy cieszyć się olśniewająco czystymi oknami.



Ośmiopoziomowy system bezpieczeństwa



Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkownika, producent zaopatrzył swojego najnowszego robota w zoptymalizowaną moc ssania 2800 Pa i bardzo innowacyjny system jazdy antypoślizgowej. Jedno i drugie rozwiązanie zapewnia płynne ruchy, a także prawidłowe czyszczenie przy zachowaniu pewnego chwytu w trakcie pracy na śliskiej powierzchni lub w przypadku ewentualnych przerw w dostawie prądu.



Z innych funkcjonalności tej nowości produktowej warto wymienić technologię wykrywania krawędzi, możliwość reagowania na ostrzeżenia głosowe użytkownika, sterowanie specjalistyczną autorską aplikacją Ecovacs i system stabilnego wspinania się po każdego rodzaju płaskim szkle o grubości powyżej 3 mm.



Robot oferowany jest razem z zasilaczem, kubkiem pomiarowym, dwoma ściereczkami czyszczącymi z mikrofibry, linką z karabińczykiem, roztworem czyszczącym Winbot (230 ml) i instrukcją obsługi. Miłym dodatkiem jest też dodawana w zestawie stylowa, szara walizka do przenoszenia urządzenia.



Ecovacs Winbot W1 Pro, specyfikacja techniczna:

Poziom hałasu: ok. 70 dB

Czas ładowania akumulatora: ok. 2 godz.

Pojemność litowej baterii: 650mAh

Maksymalny obszar roboczy (pełny zbiornik): 20 mkw.

Tryby czyszczenia: szybki, dogłębny, czyszczenie punktowe

Minimalny rozmiar okna: punktowy 30 x 40 cm

Waga robota: 1,7 kg

Wymiary robota: 270 x 270 x 78 mm

Najnowszy robot Ecovacs Winbot W1 Pro jest dostępny w sprzedaży od 12 maja. Jego sugerowaną cenę detaliczną ustalono na poziomie 1999 zł.