Solidny jak cegła, ale mobilny. Oto głośnik Bluetooth Hama Power Brick 2.0

Zabawa przy grillowaniu czy piknikowaniu w parku albo na działce lub plaży z muzyką z wodoodpornego głośnika Bluetooth 5.1? Albo w trakcie wycieczki rowerowej z przyjaciółmi? Żaden problem, gdyż dzięki uchwytowi z karabińczykiem najnowszy głośnik od marki Hama można przyczepić do gałęzi, torby lub plecaka. Dysponuje on 8 W mocy i złączem USB-C, a na jednym ładowaniu potrafi grać nawet 10 godzin.



Niemiecki producent kontynuuje rozszerzanie swojego portfolio produktów audio. Po kolejnych modelach słuchawek TWS przyszła pora na głośnik mobilny, którym jest propozycja o nazwie Power Brick 2.0. Stylistycznie kłania się minimalizmowi, a jego prostokątny design z zaokrąglonymi kantami i siateczkową powierzchnią powinien spodobać się wielu fanom słuchania muzyki w plenerze. Z tyłu urządzenia umieszczono przyciski do sterowania jego funkcjami (włącz/wyłącz, głośność, odtwarzanie/pauza, następny utwór). Wysokość sprzętu wynosi 6 cm, szerokość 17,3 cm, głębokość 5,3 cm, zaś waga to 330 g. Jego mobilne właściwości nie są więc słowami rzuconymi na wiatr.



A propos wiatru, który często lubi przenosić pył czy kurz, te nieprzyjemne niespodzianki (tak samo jak deszcz, wilgoć i zachlapanie) są mu niestraszne. A wszystko to dzięki standardowi wodoodporności IPX4. Z parametrów technicznych warto wspomnieć, że głośnik ma 8 watów mocy, a ładuje się go poprzez niezwykle popularne teraz obustronne złącze USB typu C. Samo zasilanie energią litowo-jonowej baterii głośnika o pojemności 2500 mAh od zera do stanu pełnej gotowości zajmuje ok. trzy godziny. Warto w tym miejscu podkreślić, że poziom naładowania akumulatora wskazują diody LED.



Nie zabrakło tu też zintegrowanego zestawu głośnomówiącego, za pośrednictwem głośnika można więc prowadzić rozmowy telefoniczne. Jest również możliwość podłączenia go do smartfona, laptopa czy tabletu za pomocą przewodu dzięki klasycznemu wejściu Jack 3,5 mm.



Dodawany do zestawu karabińczyk w charakterystycznym i odcinającym się czerwonym kolorze sprawia, że głośnik Hama Power Brick 2.0 to doskonała propozycja do zabrania ze sobą na wycieczkę albo imprezę pod chmurką. Wystarczy przypiąć go do sportowej torby, plecaka lub szlufki od spodni, a ulubione brzmienia mogą towarzyszyć nam w trakcie np. pieszej czy rowerowej eskapady.



Firma Hama pomyślała o naprawdę bezprzewodowych odczuciach muzycznych stereo. Wystarczy sparować ze sobą dwa głośniki przez Bluetooth i rozmieścić je w dowolnych miejscach w pomieszczeniu (zasięg działania do 10 metrów), aby uzyskać prawdziwy dźwięk stereofoniczny.



Głośnik Hama Power Brick 2.0 oferowany jest w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i białej.



Wyceniono go na około 249 zł.



Możemy liczyć na dwa lata gwarancji producenta.