Solidigm przedstawia P44 Pro – dysk SSD dla entuzjastów

Firma Solidigm wprowadza na rynek nowy konsumencki dysk SSD – model P44 Pro z interfejsem PCIe 4.0. Produkt wyróżnia się doskonałą wydajnością energetyczną i prędkością działania, dzięki którym sprawdzi się przy wykonywaniu nawet najbardziej wymagających zadań.



P44 Pro zapewnia spektakularną wydajność PCIe 4.0 z sekwencyjną prędkością odczytu do 7000 MB/s. Testy Solidigm potwierdzają, że jest to doskonałe połączenie prędkości i wydajności – dysk spełnia, a nawet przekracza oczekiwania wydajnościowe, pobierając zaledwie 5,3 W. P44 Pro jest produkowany w wersjach o pojemnościach 512 GB, 1 TB i 2 TB.



Z P44 Pro współpracuje oprogramowanie Solidigm Synergy™ w celu optymalizacji wydajności i „wypełnienia luki” pomiędzy hostem a urządzeniem pamięci masowej. Użytkownik może przeglądać raporty o stanie dysku i manualnie uruchamiać przydatne funkcje. Oprogramowanie to można pobrać bezpłatnie na stronie:

https://www.solidigm.com/us/en/products/client/synergy.html.



„Nasz flagowy konsumencki dysk SSD – P44 Pro – został stworzony w oparciu o naszą najnowocześniejszą technologię NAND. W połączeniu z potężnym oprogramowaniem Solidigm zapewnia wysoką wydajność, której oczekują użytkownicy korzystający z wymagających aplikacji. P44 Pro to jak dotąd najmocniejszy konsumencki dysk SSD wyprodukowany przez Solidigm, a także najlepszy dysk SSD dla entuzjastów na rynku” – mówi Sanjay Talreja, główny dyrektor Client Storage Group. „Ten dysk zapewnia szybkie uruchamianie i ładowanie oraz szybki zapis, czyli wszystkie parametry pożądane przez entuzjastów gier i twórców treści. Dzięki doskonałej wydajności energetycznej, P44 Pro minimalizuje throttling, który może być spowodowany przegrzaniem sprzętu – dzięki temu możliwe jest utrzymanie stałej szczytowej wydajności”.



„Wielokrotnie nagradzane komputery do gier firmy MAINGEAR bazują na szybkiej pamięci masowej, która oferuje najlepszą możliwą wydajność” – mówi Wallace Santos, prezes i założyciel firmy MAINGEAR. „Wprowadzając na rynek dysk P44 Pro, Solidigm przeniósł tę wydajność na wyższy poziom. Dyski SSD Solidigm, charakteryzujące się niesamowitą szybkością i niezawodnością wymaganą do zapewnienia wyjątkowych wrażeń podczas grania, są pierwszym wyborem dla naszych wstępnie skonfigurowanych komputerów stacjonarnych. MAINGEAR jest dumny ze współpracy z firmą o potwierdzonym dorobku w zakresie światowej klasy inżynierii rozwiązań pamięci masowej i cieszymy się, że możemy oferować dyski SSD Solidigm we wszystkich naszych produktach”.



KLUCZOWE KORZYŚCI

Stworzony do grania na nowoczesnych komputerach PC

● Szybsze uruchamianie, ładowanie i przechodzenie do kolejnych poziomów

Idealny do tworzenia treści na nowoczesnych stacjach roboczych

● Szybkie importowanie danych, konwertowanie plików, uruchamianie narzędzi projektowych i eksportowanie projektów

Zaprojektowany dla maksymalizacji efektywności energetycznej i cieplnej

● Zoptymalizowany pod kątem oszczędności energii i efektywności cieplnej, zapewniający stałą wydajność przy minimalnym throttlingu, tak aby grać intensywniej i dłużej bez obaw o utratę wydajności z powodu nadmiernej mocy i przegrzewania

Zwiększona wytrzymałość i niezawodność

● Wysoka trwałość pozwala użytkownikom zapisywać więcej danych i odczytywać je z mniejszą liczbą błędów przez cały okres eksploatacji dysku SSD, dzięki czemu użytkownicy mogą zapisywać setki GB każdego dnia w ciągu 5 lat trwania gwarancji, ciesząc się przy tym stałą wysoką wydajnością P44 Pro przez cały okres użytkowania dysku

Kompatybilność z Sony PS5*

● P44 Pro spełnia lub przewyższa wymagania techniczne Sony dla PS5



Dyski P44 Pro wejdą na rynek pod koniec października 2022 i dostępne będą w poniższych cenach:

● 512GB: 79,99 $

● 1TB (1024GB): 129,99 $

● 2TB (2048GB): 234,99 $