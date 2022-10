TP-Link VIGI C340-W – zewnętrzna, w pełni kolorowa kamera CCTV typu bullet, IP66

VIGI C340-W to zewnętrzna kamera sieciowa typu bullet, która nagrywa obraz w rozdzielczości 4 Mpx. Wbudowane diody LED światła punktowego zapewniają kolorowy obraz także w całkowitej ciemności. Urządzenie zostało wyposażone w wodoodporną i pyłoszczelną obudowę spełniającą normy IP66, dzięki czemu jest odporne na warunki atmosferyczne.

Technologia Smart IR zapobiega niedoświetlaniu obiektów, które znajdują się daleko od kamery lub przesadnym naświetlaniu obiektów, które rejestrowane są blisko obiektywu w nocy. Funkcja Wide Dynamic Range dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię. 3D DNR usuwa natomiast nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń. W połączeniu z matrycą rozdzielczości 4Mpx wszystkie te funkcje zapewniają wysoką jakość obrazu.

Kamera wykorzystuje do komunikacji sieć bezprzewodową Wi-Fi i została wyposażona w dwie mocne anteny oraz wsparcie technologii 2x2 MIMO. Dzięki temu możliwy jest jej montaż w miejscach, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia kabla sieciowego lub byłoby to bardzo trudne i pracochłonne. Urządzenie wykorzystuje kompresję H.265+, co zmniejsza obciążenie sieci i obniża koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu. Nagrania z kamery mogą być rejestrowane na rejestratorze sieciowym, a także na karcie microSD.

Funkcja detekcji smart wykrywa osoby, ruch, przekroczenie linii czy wtargnięcie na obszar. Użytkownik otrzyma powiadomienie push, gdy ktoś przekroczy ustaloną granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę. VIGI C340-W oferuje także dwukierunkową transmisję audio, czyli możliwość rozmowy przez urządzenie, np. z kurierem, którego można poprosić o zostawienie przesyłki przed drzwiami.

Dzięki aplikacji VIGI na urządzenia przenośne z systemem iOS lub Android, produktami z tej serii można w prosty i kompleksowy sposób zarządzać z poziomu smartfona. Systemem do monitoringu VIGI można też zarządzać z poziomu dedykowanego oprogramowania przeznaczonego dla komputerów oraz rejestratorów NVR. W ofercie TP-Link dostępne są 8-kanałowy rejestrator VIGI NVR1008H i 16-kanałowy rejestrator VIGI NVR1016H.

Wszystkie urządzenia z serii TP-Link VIGI są zgodne ze standardem ONVIF, dzięki czemu współpracują z kamerami i rejestratorami różnych producentów i umożliwiają stworzenie kompleksowego systemu monitoringu.