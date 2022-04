Słuchawki mobilne Hama TWS Spirit Pocket z obsługą dotykową i głosową można zmieścić w każdej kieszeni

Portfolio producenta wzbogaciło się o dokanałowe słuchawki Bluetooth 5.1, chowane do kompaktowego podłużnego etui ładującego z uchwytem i złączem USB-C. Zapewniają do 6 godz. nieprzerwanego cieszenia się muzyką, mają też wbudowany mikrofon i obsługują komendy głosowe. Do wyboru mamy wersję czarną i białą.

Niemiecka marka poszerzyła swoją ofertę z segmentu audio o kolejne słuchawki typu True Wireless. Najnowszy model wyróżnia się kompaktowymi gabarytami, bo razem z pokrowcem ładującym ważą 55 g. Etui ładujące zwraca też uwagę, gdyż ma podłużny kształt z uchwytem, który można zaczepić o szlufkę spodni czy pasek w plecaku. Łatwo więc je zabrać ze sobą.

Łączność sprzętu z urządzeniem docelowym, takim jak smartfon, tablet, laptop czy konsola do gier zapewnia technologia Bluetooth w najnowszej wersji 5.1. Warto zauważyć, że przy otwieraniu stacji ładowania obie słuchawki automatycznie aktywują się i łączą ze sobą oraz np. z telefonem. W zasięgu użytkownika jest też sterowanie dotykowe. Czujnik dotykowy umożliwia intuicyjną obsługę (np. odbieranie, wykonywanie i odrzucanie połączeń stuknięciem palca, tak samo jak odtwarzanie i pauzowanie utworów), a słuchawki Spirit Pocket obsługują też popularnych asystentów głosowych Siri i Asystent Google (głośność można regulować właśnie komendami głosowymi).

Doskonale dopasowana forma pasywnie eliminuje hałas z otoczenia, gwarantując niezakłócone doznania muzyczne. Nie zabrakło też wbudowanego mikrofonu, pozwalającego na proste i sprawnie przełączanie między odtwarzaniem muzyki i odbieraniem połączeń telefonicznych.

W komplecie znajdziemy silikonowe wkładki w trzech różnych rozmiarach (S, M, L) z myślą o idealnym przyleganiu słuchawek do małżowin uszu. Czas odtwarzania muzyki czy rozmów wynosi 6 godzin przy pełnym naładowaniu. Dzięki ładowarce z wygodnym obustronnym złączem USB-C zestaw słuchawkowy można naładować nawet czterokrotnie podczas podróży - dzięki wbudowanemu akumulatorowi bez konieczności korzystania z zewnętrznego źródła zasilania. Natomiast samo ładowanie od zera do stu procent zajmuje dwie i pół godziny. Stan naładowania (odpowiednio 25, 50, 75 i 100 proc.) wskazują cztery świecące się diody LED.

Dane techniczne:

Pasmo częstotliwości: 2402-2480 MHz

Zakres częstotliwości: słuchawki 20 Hz - 20 kHz, mikrofon 100 Hz - 8 kHz

Impedancja: słuchawki 32 Ω, mikrofon 2,2 kΩ

Odległość transmisji: 10 m

Słuchawki Hama Spirit Pocket dostępne są w kolorach czarnym i białym. Sugerowana cena detaliczna modelu to 179 zł.