Składany smartfon Huawei Mate Xs już dostępny w sprzedaży

Huawei Mate Xs, najnowszy składany smartfon marki, jest już dostępny w sprzedaży w rekomendowanej cenie 9 999 zł. Można go kupić w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl oraz w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia. Do smartfona można dobrać również skórzane etui magnetyczne za 1 zł do przechowywania urządzenia.

Huawei Mate Xs objęty jest bogatą ofertą serwisową, między innymi 24-miesięczną gwarancją honorowaną przez autoryzowane salony Huawei, również wtedy, gdy użytkownik wprowadził zmiany w oprogramowaniu telefonu. Dla nabywców tego modelu dostępny jest także bezpłatny serwis door-to-door oraz dedykowana pomoc telefoniczna lub poprzez czat z konsultantami. Szczegóły można znaleźć pod podanym linkiem: https://shop.huawei.com/pl/promo-mate-xs.html

Huawei zachęca również do śledzenia informacji o nadchodzącej premierze smartfonów z serii P. Każdy, kto do 26 marca zapisze się do newslettera na stronie https://shop.huawei.com/pl/promo-teaser-p40.html, otrzyma voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na zakupy w oficjalnym sklepie huawei.pl. Voucher ważny jest przy zamówieniu powyżej 200 zł, również na nadchodzące produkty z serii P czy Mate Xs, i można go wykorzystać do 13 kwietnia.

Huawei Mate Xs

Smartfon Huawei Mate Xs został wyposażony w składany, 8-calowy wyświetlacz FullView, który pozwala na korzystanie z urządzenia jak z tabletu. Główny ekran przed rozłożeniem ma przekątną 6,6 cala, drugi – 6,38 cala. Dzięki wykorzystaniu materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym i dwuwarstwowej strukturze polimerowej, obrazy wyświetlane na elastycznym ekranie smartfona wyróżniają się najwyższą jakością, nasyceniem kolorów i jasnością.

Łączność 5G

Sercem Huawei Mate Xs jest procesor Kirin 990 (5G) SoC. Układ został oparty na innowacyjnej architekturze Da Vinci, przez co wydajność pracy Mate Xs może być nawet 6 razy wyższa, a efektywność energetyczna 8 razy wyższa niż w przypadku innych rozwiązań dostępnych na rynku. Kirin 990 (5G) korzysta z 16-rdzeniowego procesora graficznego Mali-G76 GPU.

Smartfon Huawei Mate Xs obsługuje łączność 5G NSA oraz SA, a także funkcję inteligentnego wyboru sieci. Funkcja ta automatycznie wybiera optymalną sieć na podstawie siły sygnału, gwarantuje stabilne połączenie i prędkość pobierania danych.

Aparat fotograficzny

Aparat główny Huawei Mate Xs wyposażony jest w system czterech obiektywów SuperSensing Leica Quad Camera ułożonych pionowo wzdłuż bocznego paska smartfona. Aparat składa się z obiektywu głównego 40 MP, ultraszerokokątnego 16 MP, teleobiektywu 8 MP i obiektywu 3D Depth Sensing Camera z wykrywaniem głębi. System kamer obsługuje optyczną stabilizację obrazu OIS i stabilizację obrazu opartą na sztucznej inteligencji i umożliwia wykonanie zdjęcia z 30-krotnym zoomem hybrydowym. Czułość ISO aparatu głównego Huawei Mate Xs wynosi 204800, przez co użytkownik może cieszyć się wysoką jakością zdjęć nawet w słabym warunkach oświetleniowych.

Nowa odsłona wielozadaniowości

Składany wyświetlacz Huawei Mate Xs pozwala użytkownikowi na wykorzystanie pełni funkcjonalności zarówno smartfona, jak i tabletu, a fizyczne zapięcie w postaci przycisku na pasku bocznym gwarantuje bezpieczeństwo codziennego użytkowania.

Funkcja Multi-Window wirtualnie dzieli rozłożony ekran 8-calowy na dwa niezależne obszary robocze, a użytkownik może na przykład pracować z dokumentami i prowadzić rozmowę na czacie bez przełączania okien pomiędzy aplikacjami.

Huawei Mate Xs obsługuje również funkcję Multi-screen Collaboration, która pozwala na przesyłanie plików między smartfonem opartym na Androidzie i laptopem korzystającym z oprogramowania Windows. Dodatkowo funkcja umożliwia sterowanie obydwoma urządzeniami z jednego wyświetlacza.

Obsługę smartfona ułatwia także stacja dokująca umieszczona w dolnej części ekranu, która może zostać wykorzystana do szybkiego uruchamiania wybranych aplikacji. Nawet, gdy dwie aplikacje są jednocześnie otwarte, można uruchomić trzecią za pomocą funkcji Floating Window. Pozwala ona na wykonywanie drobnych zadań, takich jak odpowiadanie na wiadomości tekstowe bez wychodzenia z bieżących aplikacji.

Huawei Mate Xs działa na autorskiej nakładce Huawei EMUI 10.0.1. Smartfon został wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh wraz ze wsparciem dla superszybkiego ładowania SuperCharge 65W.