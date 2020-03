Hoover H-FREE HF122GPT 011 – wielofunkcyjny odkurzacz bezprzewodowy

Bezprzewodowy odkurzacz Hoover H–FFREE HF122GPT 011, to idealna konstrukcja, która sprawdzi się w każdym domu, mieszkaniu, a także samochodzie. Duża pojemność zbiornika na kurz oraz dołączone do zestawu różnej wielkości i kształtu końcówki, zadowolą nawet najbardziej wymagającego użytkownika.

Hoover H-FREE HF122GPT 011 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, z funkcją 2 w 1, czyli połączenie odkurzacza pionowego z ręcznym. Przemyślana konstrukcja zapewnia swobodne manewrowanie, a wygodny w użyciu odkurzacz ręczny, pozwoli na łatwe sprzątanie niewielkich powierzchni czy trudno dostępnych zakamarków, a także sprawdzi się w utrzymaniu czystości wnętrza samochodu. Znajdujący się w zestawie szeroki wachlarz akcesoriów ułatwi sprzątanie nie tylko podłóg, ale także całego mieszkania. Odkurzacz wyposażony jest m.in. w zintegrowaną szczotkę, która czyści delikatne powierzchnie czy zanieczyszczenia z blatów kuchennych. Dodatkowe narzędzie szczelinowe pozwoli usunąć kurz z ciasnych narożników, listew podłogowych lub krawędzi. Specjalna końcówka Pet Hair Remover z obracającym się włosiem została wymyślona specjalnie dla miłośników zwierząt. Służy ona do pozbywania się sierści pupilów ze wszystkich powierzchni tekstylnych. Komfort odkurzania najciemniejszych zakamarków zapewni elektroszczotka wzbogacona o oświetlenie LED (3 mocne diody z przodu).

Odkurzacz ma system bezworkowy, co oznacza, że wszystkie nieczystości zbierają się w specjalnym pojemniku. System One Touch, umożliwia łatwe, szybkie i higieniczne opróżnienie pojemnika który po zapełnieniu bardzo łatwo opróżnić, a w razie konieczności można go także umyć pod bieżącą wodą. Dzięki dużej pojemności zbiornika na zanieczyszczenia, aż 0.9 litra, użytkownik zmniejsza częstotliwość kontaktu z kurzem i alergenami.

Hoover H-FREE HF122GPT 011 zaskakuje długim, jak na tego rodzaju odkurzacz, czasem pracy na baterii. Zastosowano w nim baterię litowo – jonową , która pozwala na działanie w trybie Eco do 40 minut. Daje to możliwość posprzątania nawet większego metrażowo mieszkania. Widoczny system oświetlenia na obudowie baterii pozwala na stałe monitorowanie poziomu jej naładowania. Akumulator w odkurzaczu został zamontowany tak, aby w łatwy sposób dało się go wypiąć i podłączyć do gniazdka.

Urządzenie jest niezwykle lekkie - 2,5 kilograma, ciche, zwrotne oraz łatwe w użytkowaniu. Dzięki temu znaczniej łatwiej jest nim manewrować i docierać do najbardziej niedostępnych miejsc. To idealny model, który odkurzy całe mieszkanie od podłogi aż po sufit.

Bezprzewodowy odkurzacz Hoover H-FREE HF122GPT 011 jest dostępny w sprzedaży, w cenie ok. 530 zł.