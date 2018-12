Sharkoon Drakonia II – smok powraca!

Tak, smok powraca! Popularny bestseller niemieckiego producenta Sharkoon wreszcie ma następcę: Drakonia II. Wyposażony w czujnik o wysokiej wydajności, 12 programowalnych przycisków i niebywały wygląd, to tutaj, pradawny styka się ze współczesnością, a decydująca bitwa czeka.

Wysoki stopień dokładności. Dla doskonałej precyzji, Drakonia II jest wyposażona w wysokiej jakości czujnik optyczny PixArt 3360 z 15 000 DPI. Można wybrać sześć dostosowywanych poziomów czułości. Wskaźnik DPI, podświetlony na biało, pokazuje, który poziom jest aktualnie używany. Dodatkową precyzję i zwinność osiąga się za pomocą wewnętrznie zainstalowanemu systemowi regulacji wagi.

Zróżnicowana manewrowość. Szeroka gama zwrotności jest na wyciągnięcie ręki przy użyciu 12 przycisków. W przeciwieństwie do dwóch włączników oryginalnego Drakonia, obecnie jest sześć wyraźnie ułożonych guzików na lewej stronie Drakonia II. Mogą one również być oświetlone w zakresie spektrum RGB. Teksturowane podpórki pod kciuk zapewniają pewny chwyt i dodatkowy komfort.

Unikalny design. Dzięki smoczej powierzchni projekt Drakonia II jest ściśle ukierunkowany na oryginalność swojego poprzednika. Teraz, na skutek oświetlenia klawiszy kciuka, kółka do przewijania i emblematu myszki, smok zyskuje tlący się blask w nawet 16,8 mln kolorów.

Wysoko wydajne oprogramowanie. Niezależnie od tego, czy chodzi o czułość myszy, oświetlenie czy makra, oprogramowanie do gier do pobrania umożliwia dostęp do wielu strategicznych funkcji.

Dwa smoki, jedna epicka batalia. Podobnie jak jego poprzednikowi, klasycznej zielonej Drakonii II towarzyszy wersja w skórze z czarnymi smoczymi łuskami.

Dane techniczne:

Maksymalna rozdzielczość sensora DPI/CPI: 15.000

Minimalna rozdzielczość sensora DPI/CPI: 100

Sensor: Optyczny

Chipset: PixArt 3360

Podświetlenie: RGB

Odświeżanie USB: 1.000 Hz

Dystans Lift-Off: 2 mm

Odczytów na sekundę: 12.000

Cali na sekundę: 250

Maks. Akceleracja: 50 g

System odważników: 5x 5,6 g

Ślizgacze do myszki: 4, PTFE

Wersje Kolorystyczne: Czarna, Zielona

Waga bez kabla: 134 g

Wymiary (dł. x sz. x w.): 127 x 83 x 42 mm

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/8/10

Liczba przycisków: 12

Programowalne przyciski: 12

Trwałe przełączniki Omron w lewym i prawym klawiszu myszki: Tak

Cykl życia przycisków: minimum 10 milionów kliknięć

Kroki DPI: 600/2.400/4.800/7.200/10.000/15.000

DPI Przełącznik: Tak

Wskaźnik USB: LED

Oprogramowanie Gamingowe: Tak

Wbudowana pamięć na profile do gier: Tak

Wielkość wbudowanej pamięci: 16 kB

Liczba profili: 5

Kabel z oplotem: Tak

Długość kabla: 180 cm

Pozłacane styki USB: Tak

Opakowanie zawiera: Myszkę Drakonia II, torbę ochronną, dodatkowy zestaw ślizgaczy, instrukcję

Przypuszczalna cena detaliczna: 179 zł brutto