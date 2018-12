Nowe smartwatche od Goclever – funkcjonalność w dobrej cenie

Rodzina inteligentnych zegarków GOCLEVER została powiększona o dwa nowe modele – GOCLEVER FITWATCH z zaawansowanymi funkcjami sportowymi o wysokiej dokładności pomiarów oraz GOCLEVER FITWATCH ELEGANCE, który dodatkowo urzeka eleganckim wzornictwem klasycznego czasomierza. Oba smartwatche stanowią alternatywę dla drogich urządzeń, oferując równie zaawansowane funkcje, co konkurencja – ale w bardzo przystępnej cenie.

W ostatnim czasie prowadzenie zdrowego stylu życia staje się coraz popularniejsze. Coraz więcej osób rozumie, że brak aktywności fizycznej oraz złe nawyki żywieniowe mogą być przyczyną chorób i złego samopoczucia. Jednak, jak wynika z danych Ministerstwa Sportu, tylko co siódmy Polak w wieku 15-69 lat osiągał w zeszłym roku poziom aktywności fizycznej rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia. Świadomość tego, ile się ruszamy, stanowi znakomitą motywację do zwiększenia dawki codziennej aktywności fizycznej, a znajomość własnych nawyków znacznie wpływa na ich poprawę.

Dlatego właśnie warto zainteresować się nowoczesnymi smartwatchami, wspierającymi użytkownika w monitorowaniu swoich aktywności oraz postępów. Najnowsze urządzenia firmy Goclever oferują zaawansowane funkcje pomiaru parametrów ciała, takich jak: rytm serca (puls) i ciśnienie krwi (ciśnieniomierz), na bieżąco mierzą też spalone kalorie, przebyty dystans (który można podejrzeć na mapie) oraz liczbę kroków. Dane diagnostyczne gromadzone są w aplikacji działającej zarówno z systemem Google Android, jak i Apple iOS.

GOCLEVER FITWATCH i GOCLEVER FITWATCH ELEGANCE powiadomią nas także o nadchodzących rozmowach telefonicznych i sms, wyświetlą alerty o zaplanowanych w kalendarzu wydarzeniach, informacje o pogodzie i inne powiadomienia dostępne na ekranie naszego smartfona. Bardzo przydatną funkcją modułu jest też identyfikacja numerów oraz możliwość sterowania migawką aparatu czy odtwarzaczem muzyki. Oba urządzenia spełniają też wymagania normy IP55 (co oznacza, że są odporne na zachlapania).

Oprócz typowych funkcji przydatnych sportowcom (ciśnienie, tętno, stoper, pogoda itp.) w smartwatchach Goclever dostępna jest funkcja analizy snu, która pomaga dobrać najlepsze warunki i poprawić jego jakość, a także przypomnienie o regularnym nawadnianiu organizmu. Dodatkowo zegarki zostały wyposażone w system „Anti lost”, który zapobiega utracie urządzenia – w momencie, kiedy telefon znajdzie się w znacznej odległości od smartwatcha uruchamia się alarm (zabezpiecza to użytkownika nie tylko przed zgubieniem zegarka, ale i telefonu).

GOCLEVER FIT WATCH wyposażono w kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,54”, oraz intuicyjne, wygodne w obsłudze menu w j. polskim. Wbudowany mikrofon oraz głośnik pozwalają na prowadzenie rozmów bez wyciągania telefonu. Ładowanie odbywa się za pomocą wtyczki micro USB, a wbudowany akumulator wystarcza na 2,5 dni normalnego użytkowania. Cenę ustalono na 139 zł.

GOCLEVER FIT WATCH ELEGANCE oferuje kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD (w technologii IPS) o przekątnej 1,3”, a wbudowany mikrofon oraz głośnik pozwalają na prowadzenie rozmów bez wyciągania telefonu. Ładowanie urządzenia odbywa się za pomocą micro USB (nie trzeba pamiętać o dedykowanym kablu do ładowania). Smartwatch został wykonany ze stali nierdzewnej i jest do wyboru w dwóch kolorach (czarnym i srebrnym), wybrać można także tarcze – cyfrową lub analogową. Jego bardzo elegancki wygląd pesuje zarówno do sukienki, jak i do garnituru. Cenę ustalono na 249 zł