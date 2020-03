Serwer Synology DS220j

„Łatwość robienia zdjęć i nagrywania filmów sprawia, że każdy może zostać twórcą treści. Efektywne zarządzanie zasobami cyfrowymi i przechowywanie ich, zarówno do użytku osobistego, jak i do udostępniania innym, stało się częstym wyzwaniem" – powiedział Michael Wang, menedżer ds. produktów w firmie Synology Inc. „Ekonomiczny serwer DS220j pozwala każdemu łatwo skonfigurować osobistą chmurę do przechowywania i organizowania danych z innych urządzeń".

Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej danych!

Włącz automatyczne tworzenie kopii zapasowych zdjęć na urządzeniu mobilnym, aby ułatwić zarządzanie zawartością. Osobiste rozwiązanie do zarządzania zdjęciami, Synology Moments, umożliwia przeglądanie całej kolekcji zdjęć i filmów w podróży, zwalniając jednocześnie cenne miejsce na urządzeniu przenośnym.

Utwórz własną chmurę za pomocą aplikacji Synology Drive. Łatwo udostępniaj i synchronizuj pliki z innymi osobami i między urządzeniami.

Dodatkowe funkcje:

• Obsługa do 32TB (Maksymalna pojemność wewnętrzna)

• Obsługa programu macOS Time Machine

• Tworzenie kopii zapasowych i synchronizacja z innymi urządzeniami lub chmurami publicznymi

• Zarządzanie przy użyciu systemu operacyjnego Synology DiskStation Manager

Rozwiązanie DS220j działa na solidnej platformie zarządzania danymi DiskStation Manager, która zapewnia bezpieczeństwo danych i wydajność pracy.

Firma Synology otrzymała wiele przychylnych opinii mediów, trafiając na szczyty rankingów serwerów NAS do średnich obszarów roboczych w ankiecie dotyczącej rozwiązań pamięciowych TechTarget oraz zdobywając nagrodę Business Choice magazynu PCMag już po raz szósty.