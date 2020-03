Zalman S4 Plus - przewiewna obudowa z charakterem

Obudowa Zalman S4 Plus to ukłon w stronę tych, którzy cenią rozwiązania praktyczne i miłe dla oka. I na tym właśnie miał się skupić producent.

Obudowa Zalman S4 Plus cechuje się lekką konstrukcją i niewielkimi rozmiarami, dzięki czemu łatwo znaleźć dla niej miejsce i przenieść ją w razie potrzeby. Duża w tym zasługa akrylowego panelu bocznego, który jest lżejszy niż szkło hartowane, a równie dobrze eksponuje wnętrze. Z kolei ażurowa osłona frontu ułatwia napływ chłodnego powietrza i ukazuje dwa fabryczne wentylatory RGB LED.



W zestawie znalazł się jeszcze jeden wentylator zamontowany z tyłu obudowy. Podobnie jak pozostałe, ma on 12 cm średnicy i podświetlenie RGB LED. W razie potrzeby entuzjaści mogą zainstalować kolejne pięć wentylatorów, nie licząc chłodzenia procesora, które może mieć do 160 mm wysokości. W przypadku zestawów AiO przewidziano miejsce na chłodnicę o długości 240 mm z przodu i 120-milimetrową z tyłu.

Zalman S4 Plus posiada magnetyczny filtr przeciwkurzowy umiejscowiony na górnej ściance. W jej spodniej części znajdziemy miejsce na montaż zasilacza. Takie rozwiązanie pozwala na optymalną organizację okablowania i sprawny obieg powietrza przy jednoczesnej ochronie komponentów przed nadmiernym zakurzeniem. Komponenty takie jak dyski (maks. trzy), kartę graficzną (do 315 mm długości) czy karty rozszerzeń (do siedmiu) są montowane w sposób beznarzędziowy.

Obudowa Zalman S4 Plus należy do segmentu midi tower i pozwala na instalację płyt głównych w formacie ATX. Panel wyjść i wejść zlokalizowany na froncie ma wyprowadzone niezbędne porty: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 oraz gniazda słuchawkowe i mikrofonu. Całość wykończono czarną powłoką, która ma skutecznie chronić konstrukcję przed korozją.

Obudowa Zalman S4 Plus kosztuje ok. 210 zł.

Dane techniczne:

• model: S4 Plus

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 458 x 206 x 400 mm

• materiał: stal, szkło akrylowe, tworzywo sztuczne

• waga: 3,7 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 160 mm

• maks. długość karty graficznej: 315 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2,5”: 3

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

o 3 x 120 mm na przednim panelu (2 fabrycznie zainstalowane z podświetleniem LED)

o 2 x 120 mm na górnym panelu

o 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany z podświetleniem LED)

o 2 x 120 mm na dolnej komorze

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

o do 240 mm z przodu

o do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

o 1 x USB 3.0

o 2 x USB 2.0

o 1 x wyjście słuchawkowe

o 1 x wejście mikrofonowe