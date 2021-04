SENNHEISER PREZENTUJE NOWĄ ODSŁONĘ MIKROFONU MKE 400

Firma Sennheiser przedstawia w nowej odsłonie MKE 400 – kompaktowy mikrofon typu shotgun, który zapewnia profesjonalne funkcje mikrofonu nakamerowego o silnie kierunkowej charakterystyce, który dostarcza fascynujący dźwięk zarówno do lustrzanek cyfrowych, jak i urządzeń mobilnych. MKE 400 doskonale sprawdzi się w pracy vlogerów, kamerzystów i reporterów.

„O znaczeniu dobrego dźwięku dla wideo powiedziano już wiele. Teraz, dzięki nowemu mikrofonowi MKE 400, użytkownik może się przekonać, jak bardzo poprawia on dźwięk rejestrowany przez kamerę, przenosząc opowiadanie historii na wyższy poziom i oczarowując odbiorców. Zastępujemy dobrze znany i lubiany model MKE 400 udoskonaloną wersją i nawet zagorzali zwolennicy pierwowzoru zgodzą się, że najnowsza odsłona przewyższa oryginał pod wieloma względami. Nowy MKE 400 ma teraz także wyjście słuchawkowe z regulacją głośności, wytrzymałe wewnętrzne mocowanie antywstrząsowe, sprytną wewnętrzną owiewkę oraz funkcję automatycznego włączania/wyłączania, a także liczne akcesoria w zestawie” – powiedział Kai Lange, starszy kierownik produktu w Sennheiser.

1. Kierunkowy mikrofon skupia się na obiekcie i eliminuje zakłócenia z otoczenia

Swoją kierunkową charakterystykę MKE 400 zawdzięcza tubie interferencyjnej, generującej superkardioidalny wzór biegunowy, który zapewnia odbiór dźwięku z kierunku, w którym zwrócona jest kamera, jednocześnie eliminując rozpraszający hałas docierający z boków. Wynik: naturalnie brzmiące i wyraziste nagrania dialogowe, które pomogą ożywić przekaz.

2. Ochrona przed wiatrem i szumem z obudowy

Antywstrząsowy uchwyt kapsuły MKE 400 zapobiega przekazywaniu szumu powstającego w wyniku operowania aparatem, natomiast sprytnie zaprojektowana obudowa mikrofonu pełni również funkcję owiewki. Do pracy na zewnątrz dołączona jest osłona futrzana, którą wystarczy założyć na zintegrowaną owiewkę, aby uzyskać maksymalną ochronę przed wiatrem podczas nagrywania. Filtr dolnoprzepustowy mikrofonu eliminuje również problematyczne niskie częstotliwości, takie jak szumy z układów klimatyzacji lub dudnienie wiatru.



Zaglądając do wnętrza MKE 400, widzimy zamocowaną antywstrząsowo tubę interferencyjną (niebieskie elementy mocujące), co zapobiega przekazywaniu zakłóceń z operowania aparatem. Obudowa mikrofonu pełni również funkcję owiewki, co oszczędza miejsce i zwiększa poręczność.

3. Elastyczna adaptacja do każdego źródła dźwięku

Podczas nagrywania spotkasz głośnych i pewnych siebie mówiących, ale trzeba również móc uchwycić delikatniejsze głosy. 3-stopniowy przełącznik czułości dostosowuje poziom dźwięku do wejścia mikrofonowego aparatu, pomagając uwzględnić wszystkie różnice w dynamice, z jakimi można się spotkać podczas kręcenia materiału.

4. Pełna kontrola nad dźwiękiem

Jedną z najważniejszych rzeczy podczas nagrywania dźwięku jest kontrola poziomu i monitorowanie dźwięku. Dlatego MKE 400 jest wyposażony nie tylko w filtr dolnoprzepustowy i trzystopniowy przełącznik czułości, aby precyzyjnie dostosować poziom dźwięku, lecz także w wyjście słuchawkowe do monitorowania i zintegrowaną 8-stopniową cyfrową regulację głośności, ponieważ nie każdy aparat ma własne wyjście audio. Można do niego podłączyć dowolne słuchawki z wtykiem jack 3,5 mm i wygodnie monitorować poziom i jakość dźwięku podczas nagrywania.

5. Wszechstronność

Nagrywając wideo, zapewne nie ograniczasz się do jednego urządzenia. Podobnie jest w przypadku mikrofonu. MKE 400 ma w komplecie kable 3,5 mm TRS i TRRS do współpracy z lustrzankami cyfrowymi lub urządzeniami mobilnymi, zapewniając łatwe przełączanie z jednego urządzenia na drugie. Mocowanie typu zimna stopka z gwintem ¼-20 pozwala na uniwersalny montaż na aparacie, gimbalu, a nawet na końcu wysięgnika.

6. Wygoda w małym gabarycie

Mądre powiedzenie mówi, że najlepszym mikrofonem jest ten, który akurat masz pod ręką. Z MKE 400 jesteś zawsze w gotowości, ponieważ jest tak niewielki i lekki, że możesz go zabrać wszędzie. Obudowa mikrofonu pełni również funkcję owiewki, a mocowanie antywstrząsowe znajduje się w środku, dzięki czemu nie tylko zyskujesz cenne miejsce w torbie, ale także na samym aparacie, zapewniając miejsce na inne akcesoria. Mówiąc o akcesoriach, kable MKE 400 można zwijać i blokować, dzięki czemu nie przeszkadzają i pozostają bezpiecznie podłączone podczas kręcenia.

7. Długi czas pracy

Mikrofon zasilają tylko dwie baterie AAA, które wystarczą nawet na 100 godzin ciągłego nagrywania dźwięku. Wskaźnik poziomu baterii niezawodnie ostrzeże na trzy godziny przed rozładowaniem baterii – to wystarczająco dużo czasu, aby dokończyć ujęcie, nad którym pracujesz.

8. Ręczne lub automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania

Po podłączeniu z lustrzanką cyfrową MKE 400 automatycznie włącza się/wyłącza wraz z aparatem. Dzięki temu mikrofon jest gotowy do pracy, co pomaga oszczędzać energię, gdy nie kręcisz. Wykrywanie zasilania działa również z wieloma modelami smartfonów: MKE 400 wyłączy się automatycznie po odłączeniu. Dostępny jest również ręczny przycisk zasilania, wyposażony w opóźnienie wyłączenia, aby uniknąć przypadkowego wyłączenia.

Zestaw mobilny – idealne rozwiązanie, aby rozpocząć przygodę z doskonałym dźwiękiem

MKE 400 jest również dostępny w zestawie mobilnym (MKE 400 Mobile Kit), który dodatkowo zawiera uchwyt Sennheiser Smartphone Clamp i Manfrotto PIXI Mini Tripod w poręcznym zestawie do umieszczenia w torbie lub do wykorzystania przenośnego.

„Jako twórca potrzebujesz narzędzi, które dotrzymają Ci kroku i pozwolą tworzyć materiały, które przykują uwagę odbiorców. MKE 400 to rozwiązanie, którego potrzebujesz: mikrofon nakamerowy od marki, której ufają profesjonaliści w branży audio” - dodał Kai Lang.

Cena katalogowa MKE 400 wynosi 919 zł, natomiast zestaw mobilny MKE 400 będzie oferowany w katalogowej cenie 1059 zł. Mikrofony będą dostępne na polskim rynku w maju tego roku.