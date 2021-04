MIKROFONY SENNHEISER XS LAV DLA VLOGERÓW I TWÓRCOW PODCASTÓW

Firma Sennheiser zaprezentowała nowy krawatowy mikrofon XS Lav do urządzeń mobilnych i komputerów. Niezależnie od tego, czy nagrywasz podcast, podkładasz głos, przeprowadzasz wywiad czy vlogujesz - ten wszechkierunkowy mikrofon lavalier zapewni czysty i naturalny dźwięk. Mikrofon jest dostępny w wersji XS Lav Mobile ze złączem TRRS, XS Lav USB-C ze złączem USB-C oraz XS Lav USB-C Mobile Kit z dodatkowym statywem Manfrotto PIXI Mini oraz uchwytem do smartfonów Sennheiser.

„Proste i łatwe w obsłudze nagrywanie audio i wyraźnie zauważalny wzrost jakości dźwięku - to właśnie zapewni Ci rodzina XS Lav. Te mikrofony staną się niezastąpionymi towarzyszami audio przy tworzeniu treści” - powiedziała Nicole Fresen, Manager Produktu w Sennheiser.

Nagrywaj jak profesjonalista

Lepszy dźwięk jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na poprawę ogólnej jakości treści. Wbudowane mikrofony w urządzeniach przenośnych i laptopach po prostu nie działają wystarczająco dobrze, ponieważ są wbudowane i oprócz głosu wychwytują również dźwięki otoczenia. Wymagają również zachowania tej samej odległości od urządzenia, aby zapewnić stały poziom i jakość dźwięku.

Użycie dedykowanego mikrofonu z rodziny XS Lav pokaże, jak wielką różnicę może zrobić mikrofon krawatowy. Umieszczając mikrofon bliżej źródła dźwięku, można odizolować głos i stłumić rozpraszający hałas z otoczenia. Pomimo kabla daje on również większą swobodę poruszania się przed kamerą bez pogarszania jakości dźwięku. Dzięki temu słuchanie staje się przyjemnym doświadczeniem dla odbiorców.

Ponadto dookólny mikrofon lavalier jest powszechnie stosowany w profesjonalnych zastosowaniach do transmisji programów. Możliwość dyskretnego przypięcia mikrofonu do ubrania zapewnia profesjonalny wygląd i lepszy dźwięk.



Prosty i skuteczny

XS Lav jest bezproblemowy - smartfon lub komputer będzie zasilał mikrofon i automatycznie przełączał się z mikrofonu wewnętrznego. Wystarczy, że podłączysz 2-metrowy kabel do swojego urządzenia i jesteś gotowy do nagrywania. Standardowa przejściówka z USB-C na USB-A sprawi, że XS Lav będzie gotowy do współpracy także ze starszymi produktami. Do prowadzenia wideokonferencji wystarczy wybrać XS Lav USB-C, ponieważ gniazdo 3,5 mm w XS Lav Mobile wyłączy wyjście audio urządzenia.

Wersje, akcesoria, ceny

Wszystkie mikrofony XS Lav są standardowo wyposażone w klips do mikrofonu, zdejmowaną osłonę z pianki i woreczek do przechowywania. Zestaw XS Lav USB-C Mobile Kit zawiera dodatkowo zacisk do smartfona Sennheiser oraz statyw Manfrotto PIXI Mini.

Mikrofony będą dostępne w maju tego roku w następujących cenach katalogowych:

XS Lav Mobile (z wtyczką TRRS): 229 zł

XS Lav USB-C: 269 zł

XS Lav USB-C Mobile Kit: 459 zł