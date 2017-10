SENNHEISER IE 800 S – KOLEJNY KROK DO PERFEKCJI

Firma Sennheiser, specjalizująca się w rozwiązaniach audio najwyższej klasy, po raz kolejny udowadnia, że mobilne słuchawki mogą zapewnić audiofilską jakość brzmienia i prezentuje nowe słuchawki dokanałowe IE 800 S – następcę przełomowego modelu IE 800. Zaprojektowane i ręcznie wykonane w Niemczech, oferują jeszcze lepszą klarowność dźwięku i pełniejsze basy przy zachowaniu doskonałego wykonania znanego z poprzedniej generacji słuchawek.

Nowe mobilne słuchawki oferują czyste i bezkompromisowe brzmienie w każdych warunkach: na ulicy, w podróży czy podczas wycieczki. Model IE 800 S został wyposażony w znakomity autorski przetwornik XWB (Extra Wide Band), który eliminuje problem zniekształceń w słuchawkach dokanałowych. Pełnopasmowy przetwornik o średnicy 7 mm oferuje żywy dźwięk pełen detali, a także bardziej precyzyjny i głębszy bas.

Kolejną technologią, której IE 800 S zawdzięcza wyjątkowe brzmienie, jest innowacyjny dwukomorowy absorber D2CA. Neutralizuje on „efekt maskowania”, który polega na nakładaniu się częstotliwości około 7-8 kHz na składniki o wyższych częstotliwościach. Opatentowany przez firmę Sennheiser system absorpcji tych zakresów poprawia słyszalność nawet najdrobniejszych niuansów w odtwarzanej muzyce. Oprócz kwestii dźwiękowych użytkownicy docenią także odświeżone matowe wykończenie, wkładki z pianki pamięciowej Comply oraz szeroki wybór dodatkowych kabli.

„Naszą filozofią jest kształtowanie przyszłości świata audio, tak by użytkownicy naszych produktów byli jak najbardziej zadowoleni z jakości brzmienia i swoich odczuć. To oznacza, że stale musimy się doskonalić w kwestii projektowania nowych słuchawek” – tłumaczy Manuel Ricke, Product Manager Audiophile, Sennheiser. „IE 800 wyznaczyły nowe standardy w dziedzinie audiofilskich słuchawek dokanałowych, a model IE 800 S podnosi poprzeczkę perfekcji jeszcze wyżej” – podsumował Manuel Ricke.

Nowoczesna estetyka i niezrównany komfort

Słuchawki IE 800 S zostały zaprojektowane i ręcznie wykonane w Niemczech. Subtelnie odświeżony model wyróżnia się eleganckim, modnym matowym wykończeniem. Najwyższej jakości ceramiczna obudową skutecznie chroni słuchawki przed zarysowaniem. Aby usprawnić czyszczenie, słuchawki wyposażone są w dwie ochronne siateczki: jedna znajduje się we wkładkach, natomiast druga przy tunelu dźwiękowym.

Wyśmienity komfort użytkowania zapewniają wkładki zrobione ze specjalnej pianki pamięciowej Comply, które są dołączone do każdej pary słuchawek IE 800 S. Wkładki dopasowują się do kanałów usznych użytkownika, gwarantując wygodę i lepsze tłumienie dźwięków otoczenia. Pozwala to na delektowanie się każdym detalem brzmienia nawet w bardzo głośnym środowisku. Najnowszy model przystosowano do mobilności w każdym aspekcie – w opakowaniu znajduje się specjalne skórzane etui, umożliwiające bezpieczny transport.

Szeroki wybór kabli

Prócz standardowego kabla 3,5 mm, opakowanie ze słuchawkami IE 800 S zawiera również przejściówkę Pentaconn 4,4 mm oraz zbalansowane przejściówki 2,5 mm. Zapewnia to profesjonalną fonię niezależnie od źródła dźwięku.