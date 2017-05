Sapphire Radeon RX 560 Pulse

Firma Sapphire wprowadziła na rynek nowy model karty graficznej Radeon RX 560 Pulse. Będzie to produkt dedykowany dla osób, które nie potrzebują bardzo wydajnej karty i chcą wydać mniej pieniędzy.



Tytuły model został wyposażony w chip Polaris 21, który składa się z 1024 procesorów strumieniowych, 64 jednostek teksturujących i 16 jednostek ROP. Ustawiono tutaj zegar bazowy na 1175 MHz (w Boost wyniesie 1300 MHz). Dodatkowo zwiększono TDP z podstawowych 80 W na 90 W. Do wyboru będziemy mieli wersje z 2 lub 4 GB pamięci GDDR5. W każdym przypadku taktowanie wynosi 7000 MHz, co w przypadku 128 bitowego interfejsu daje przepustowość około 112 GB/s. Do działania karta wymaga podpięcia sześciopinowej wtyczki PEG.



Na śledziu umieszczono jedno DVI-D, HDMI i DisplayPort. Chłodzenie składa się z aluminiowego radiatora i wentylatora umieszczonego na środku. Za wersję z 2 GB RAMu zapłacimy 99 dolarów, a opcja z 4 GB pamięci to koszt 119 dolarów. Możliwe, że na rynek trafi także trzecia wersja, ale nie znamy jeszcze szczegółów.