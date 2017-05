MSI Radeon RX 560 Aero ITX OC

Firma MSI wprowadziła nowy model karty graficznej Radeon RX 560 Aero ITX OC, który będzie oferował bardzo krótką płytkę drukowaną, co sprawi, że zmieści się w małych obudowach. Podobno mamy tutaj także niesamowicie cichy system chłodzenia.



Radeon RX 560 Aero ITX OC będzie dostępna w sklepach w dwóch wersjach z pamięcią GDDR5 o pojemności 2 lub 4 GB. Poza tym karty są takie same i oferują rdzeń graficzny podkręcony do 1196 MHz i 1320 MHz w Boost. Zegar pamięci nie został zmieniony i wynosi 7000 MHz, czyli jak u referenta. Sprzęt zajmuje w obudowie dwa sloty. Na śledziu umieszczono złącze DVI-D, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4. Pobór mocy Radeona RX 560 Aero ITX OC ma wynosić na tyle mało, że nie będzie potrzebne dodatkowe zasilanie z wtyczki PEG.



Za chłodzenie odpowiada aluminiowy radiator i wentylator. Nie wiemy kiedy RX 560 Aero ITX OC pojawi się w sklepach, ale jego cena ma wynosić 95 Euro za wersję 2 GB oraz 115 Euro za opcję z 4 GB pamięci.