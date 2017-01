SanDisk Extreme Pro USB 3.1

Firma SanDisk pokazała nowy model kompaktowego nośnika danych o nazwie Extreme Pro USB 3.1. Urządzenie to będzie jednym z najszybszych tego typu sprzętów na świecie, bowiem pod względem transferów ma dorównywać dyskom SSD.



Nowość korzysta ze standardu USB 3.1, co pozwala na odczyt plików z prędkością 420 MB/s i ich zapis z prędkością 380 MB/s. To oznacza, że Extreme Pro USB 3.1 pozwoli na przesłanie filmu w jakości 4K w niespełna 15 sekund. Poza tym sprzęt prezentuje się elegancko za sprawą aluminiowej obudowy. Na wyposażeniu mamy oprogramowanie SecureAccess, które służy do zabezpieczenia plików 128 bitowym hasłem AES. Poza tym mamy do dyspozycji narzędzie o nazwie RescuePro Deluxe, pozwalające na przywrócenie omyłkowo skasowanych plików.



Pendrive będzie sprzedawany w dwóch wersjach pojemnościowych. Pierwsza z nich otrzyma 128 GB miejsca na pliki, a druga 256 GB. Sprzedaż ma ruszyć jeszcze w styczniu. Cena wersji 256 GB ma wynosić około 180 dolarów.