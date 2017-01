Nowe laptopy z serii Gram od LG

Firma LG w trakcie targów CES pokazała nową wersję swoich ultracienkich komputerów przenośnych Gram, które będą posiadały lepsze procesory i pojemniejsze baterie. Urządzenia te są w rozmiarach 13, 14 i 15,6 cala, a ich waga wynosi odpowiednio 940, 970 i 1090 gramów.



Na ich pokładzie znalazły się układy Kaby Lake. Producent sugeruje, że to pozwoli modelowi z ekranem 14 cali pracować na jednym ładowaniu do 17 godzin, a przecież poprzednik miał maksymalny czas wynoszący 5 godzin. Podobnie sytuacja wygląda w wersji 13 i 15,6 cala, które mają działać na baterii odpowiednio 17,5 i 15,5 godziny. LG podkreśla zastosowanie cienkich ramek wokół ekrany, które wymusiły przeniesienie kamerki do dolną krawędź.



Najtańszy z nowych laptopów LG Gram ma kosztować około 850 dolarów. Ich premiera przewidywana jest na pierwszą połowę tego roku. Niestety nie wiemy, kiedy trafią one na Stary Kontynent.