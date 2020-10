Ruszyła sprzedaż słuchawek Huawei FreeBuds Pro

Huawei FreeBuds Pro, pierwsze bezprzewodowe słuchawki z inteligentną dynamiczną redukcją szumów, są już dostępne w sprzedaży w rekomendowanej cenie detalicznej 849 zł. Do 30 października, podczas sprzedaży premierowej, można je kupić wraz z inteligentną opaską sportową Huawei Band 4 Pro. Ruszyła też kampania promujący nowy produkt w portfolio marki.

Kampania składa się z promocji w stacjach radiowych i kanałach digital Huawei. Od 15 października w największych stacjach radiowych emitowane są dwa spoty. W digitalu głównym elementem kampanii jest wideo z udziałem ambasadora marki Roberta Lewandowskiego oraz aktorki Małgorzaty Kożuchowskiej i fotografa Marcina Tyszki. Film „Włącz swój świat” prezentuje najważniejszą funkcję FreeBuds Pro – inteligentną dynamiczną redukcję szumów, która pozwala słuchać muzyki, rozmawiać czy ćwiczyć w każdych warunkach. Film można zobaczyć w social mediach marki: https://www.youtube.com/watch?v=hDvSe2dJxkk&feature=youtu.be.

Dostępność FreeBuds Pro

Słuchawki są dostępne w kolorze białym i czarnym. Pod koniec października w sprzedaży pojawi się także wersja srebrna. Huawei FreeBuds Pro z opaską Huawei Band 4 Pro będzie można kupić do 30 października w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie, a także w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom oraz w sieci Plus.

Huawei FreeBuds Pro – pierwsza na świecie inteligentna dynamiczna redukcja szumów

Słuchawki Huawei FreeBuds Pro wyróżniają się funkcją inteligentnej dynamicznej redukcji szumów, która umożliwia zmniejszenie hałasu tła nawet do 40 dB. Inteligentna technologia identyfikuje rodzaj szumów wokół użytkownika, automatycznie dostosowuje poziom redukcji hałasu do środowiska i przełącza się na odpowiedni tryb – dynamiczny, komfortowy, ogólny i najwyższy. Po włączeniu trybu „świadomość”, słuchawki odtwarzają muzykę w najwyższej jakości przepuszczając jednocześnie głosy z otoczenia, dzięki czemu użytkownik może słuchać muzyki na przykład podczas pracy w biurze i w tym samym czasie rozmawiać z innymi osobami.

Huawei FreeBuds Pro, używane razem z etui ładującym, umożliwiają aż 30 godzin słuchania muzyki, a bez użycia etui – do 7 godzin ciągłej pracy. Najnowsze słuchawki obsługują ładowanie bezprzewodowe Huawei SuperCharge, dzięki czemu w zaledwie 10 minut słuchawki mogą naładować się do 30% przewodowo i 18% bezprzewodowo.

Huawei FreeBuds Pro wyposażone są w podwójną antenę Bluetooth 5.2, która umożliwia łączenie słuchawek z dwoma urządzeniami na raz, dzięki czemu, na przykład, można słuchać muzyki z jednego smartfona i w tym samym czasie odebrać połączenie na drugim.

Huawei FreeBuds Pro zyskały również nową, bardziej rozbudowaną nawigację za pomocą gestów – jednokrotne „uszczypnięcie” słuchawki pozwala odebrać lub zakończyć połączenie, a także wstrzymać lub odtwarzać muzykę. Dwukrotne uszczypnięcie odrzuca połączenie lub pozwala odtwarzać następny utwór, a trzykrotne – odtworzyć poprzedni utwór. Uszczypnięcie i przytrzymanie lewej lub prawej słuchawki umożliwia kontrolowanie trybów redukcji szumów, a przesunięcie w górę lub w dół po brzegu słuchawki pozwala regulować głośność odtwarzania.