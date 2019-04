Razer Seiren X – nagradzany mikrofon dla streamerów, dostępny w wersji do PlayStation 4

Firma Razer, wiodąca na świecie marka lifestylowa dla graczy, poinformowała, że do jej oferty trafił Seirēn X for PS4 – pierwszy oficjalnie licencjonowany mikrofon do PlayStation 4, który powstał we współpracy z Sony Interactive Entertainment.

Seirēn X for PS4 zapewnia streamerom, korzystającym z konsoli PS4 wysoką jakość dźwięku, niezbędną podczas transmitowania rozgrywki. Mikrofon można łatwo połączyć z PlayStation 4, bez skomplikowanej instalacji i konfiguracji.



Mikrofon jest już dostępny w Europie, na Środkowym Wschodzie oraz w Australii w sugerowanej cenie detalicznej 109.99€