Ravcore – marka gamingowa w promocyjnej ofercie w sklepach sieci ALDI

Myszka z optycznym sensorem 3050, klawiatura hybrydowa z technologią „Anti Ghosting” i słuchawki z systemem dźwięku przestrzennego 7.1 oraz funkcją wibrowania to sprzęt firmy Ravcore zaprojektowany specjalnie dla graczy, który trafia właśnie do sklepów sieci ALDI. Oferta promocyjna dostępna będzie od środy 17 kwietnia do wyczerpania zapasów.

- To kolejna współpraca ALDI z firmą Ravcore. Produkty tej marki były wielokrotnie testowane na portalach gamingowych i uzyskiwały bardzo dobre opinie wśród graczy. Oferujemy klientom naszych sklepów sprzęt dobrej jakości w naprawdę atrakcyjnych rynkowych cenach – mówi Agata Biernacka z biura prasowego ALDI Polska.

Myszka Typhoon Avago 3050 – niepokonany Tajfun pod Twoją kontrolą – jak pisze o niej sam producent, w sklepach ALDI dostępna jest za jedyne 69 złotych. Posiada, m.in. regulację wag (zestaw ciężarków), optyczny sensor – specjalne oprogramowanie oraz chipset umożliwiający ustawienia rozdzielczości i częstotliwości odświeżania oraz konfigurowania przycisków tak, by były dostosowane do różnych preferencji graczy.

Dostępne w promocyjnej cenie 129 złotych słuchawki Hellion z systemem dźwięku przestrzennego 7.1 i funkcją wibrowania dają graczom możliwość spersonalizowania ustawień tak, by w zależności od preferencji można było kontrolować czułość dźwięku czy natężenie basów. Dodatkowo wyposażone są w wielofunkcyjny pilot do sterowania głośności, z funkcją wyciszenia mikrofonu oraz kontrolą podświetlenia LED.

Absolutnym hitem cenowym w ofercie ALDI jest klawiatura hybrydowa z technologią „Anti Ghosting”. Dostępna za jedyne 99 złotych posiada mechaniczne przełączniki – sekcja QWER ASDF oraz klawisze kierunkowe osadzone zostały na mechanicznych przełącznikach, dzięki czemu ich żywotność wzrasta aż do 50 mln. kliknięć. Gracze mogą spersonalizować klawiaturę według własnych potrzeb dzięki programowalnym klawiszom, a technologia „Anti Ghosting” umożliwia im jednoczesne wciśnięcie aż 26 klawiszy!