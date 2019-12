RAZER HUNTSMAN TOURNAMENT EDITION

RazerTM, wiodąca marka lifestyle dla graczy, zaprezentował dzisiaj nową, kompaktową klawiaturę Huntsman Tournament Edition (TE), zaprojektowaną z myślą o uczestnikach turniejów esportowych.

Nowy produkt należy do linii premium i, podobnie jak pozostałe klawiatury z rodziny Huntsman, wykorzystuje superszybkie mechanizmy Optical Switch Razera, aktywowane za pomocą wiązki światła. Zaprezentowana w 2019 roku klawiatura Razer Huntsman Elite podbiła serca wielu graczy i testerów, dzięki czemu uzyskała status najlepiej sprzedającej się klawiatury gamingowej w Stanach Zjednoczonych*. Zaprezentowany dzisiaj Huntsman TE powstał z wykorzystaniem mechanizmów najnowszej generacji Razer Linear Switch, dzięki czemu klawiatura zareaguje jeszcze szybciej na każdą komendę.

¹ Źródło: The NPD Group, Inc., U.S. Retail Tracking Service, Keyboards, Mechanical Keyboard, Gaming Designed, Badana była sprzedaż w dolarach w okresie styczeń- czerwiec 2019 r.

Przedstawiamy nowe mechanizmy optyczne – Razer Linear Optical Switch

Razer jest pionierem na polu mechanicznych klawiatur i firma nie ustaje w wysiłkach, by testować i wprowadzać coraz to nowe innowacje, które pozwolą zawodowym graczom na osiąganie jeszcze lepszych wyników. Tak też jest w przypadku działających błyskawicznie mechanizmów Linear Optical Switch. W odróżnieniu od tradycyjnych mechanizmów, nowe switche Razera wykorzystują wiązkę światła podczerwonego – po naciśnięciu klawisza, wiązka światła zostaje przerwana, a klawisz aktywowany. Taka konstrukcja sprawia, że klawisze aktywowane są szybciej i z większą precyzją.

W odróżnieniu od rozwiązań znanych z przeszłości, nowe mechanizmy nie stawiają tak wyraźnego oporu w momencie aktywacji, co przyspiesza jeszcze bardziej ich pracę. Każdy z klawiszy zbudowanych w oparciu o nowe mechanizmy wymaga do aktywacji wciśnięcia zaledwie o 1 mm, co w porównaniu z tradycyjnymi klawiszami mechanicznymi oznacza dwukrotnie szybszą pracę. Warta odnotowania jest także wytrzymałość, która teraz wynosi aż 100 milionów kliknięć.

Stworzone z myślą o esporcie

O turniejowym charakterze nowej klawiatury Huntsman TE świadczy między innymi kompaktowa forma, pozbawiona bloku numerycznego, oraz odłączany kabel USB-C, ułatwiający składanie i transport. Zainstalowana w Huntsman TE pamięć pozwala na zachowanie i błyskawiczne przełączanie pomiędzy 5 własnymi profilami ustawień w każdym miejscu i w każdej chwili.

Świetna wydajność i kultura pracy idą tutaj w parze z efektywnym i eleganckim wyglądem. Razer stworzył własne narzędzia, dzięki którym powstały wytrzymałe klawisze ozdobione najcieńszą i najbardziej kompaktową czcionką dostępną na klawiszach PBT. Klawisze zniosą zarówno ciężki, codzienny trening, jak i regularne występy na turniejach, co sprawia, że nowy Huntsman TE jest produktem na lata.



Klawiatura Huntsman TE wykorzystuje Razer Chroma, czyli najpopularniejszy na świecie system podświetlenia RGB dla graczy, umożliwiający pełną personalizację podświetlenia z wykorzystaniem fantastycznych efektów oraz palety 16,8 miliona kolorów. Niezależnie od tego, czy użytkownik decyduje się na dyskretne podświetlenie, czy korzysta z zaawansowanych efektów świetlnych, jego ulubione ustawienia można synchronizować z aż 500 innymi produktami wspierającymi system Chroma.

Co więcej, fanów modyfikacji ucieszy fakt, że od teraz rozmiar klawiszy umieszczonych w dolnym rzędzie jest standaryzowany. Dzięki temu można je łatwo zastąpić rozwiązaniami oferowanymi przez wyspecjalizowane w modyfikacjach firmy trzecie. Sprawia to, że Huntsman TE to jedna z najbardziej otwartych na modyfikację klawiatur dostępnych w sprzedaży.

Przetestowana i zatwierdzona przez najlepszych

Huntsman TE to wysokiej klasy klawiatura stworzona przez najlepszych, dla najlepszych. Każda z jej funkcji została przetestowana i zweryfikowana przez zawodników Team Razer, takich jak Arteezy z Team EG, TACO z MIBR, Ryujehong oraz Fleta z Seoul Dynasty i innych.

“Razer to pionier esportu i zawodnicy korzystają z naszego sprzętu, by zdobyć przewagę”, powiedział Alvin Cheung, starszy wiceprezes jednostki biznesowej ds. urządzeń peryferyjnych w Razer. „Tworząc Huntsman Tournament Edition połączyliśmy siły z kilkoma spośród najlepszych zawodników i jesteśmy przekonani, że każdy zauważy poprawę swojej wydajności w grach.”

Profesjonalni zawodnicy esportowi wybierają nowe mechanizmy Linear Optical Switch ze względu na ich płynną i dynamiczną pracę, pozbawioną dużego oporu. Płynna praca i łatwiejsza aktywacja każdego klawisza sprawiają ponadto, że gracze – niezależnie od swojego poziomu zaawansowania – odczują mniejsze zmęczenie podczas długich sesji ze swoimi ulubionymi grami.

“Każda sekunda ma znaczenie, a o zwycięstwie lub przegranej często przesądza jej ułamek”, powiedział TACO, profesjonalny gracz CS:GO grający dla MIBR. „To właśnie dlatego podczas rozgrywek rywalizacyjnych preferuję wysoce responsywne klawiatury, takie jak Huntsman Tournament Edition.”