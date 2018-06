Rapoo MT550 – bezprzewodowa mysz, która zaskakuje możliwościami

Podczas pracy przy komputerze warto mieć pod ręką sprawdzonego gryzonia. Mysz Rapoo to połączenie najnowszych technologii, komfortu użytkowania oraz eleganckiego designu. Główną cechą myszy jest zastosowanie autorskiego rozwiązania Multi-mode Wireless, które pozwala na nawiązanie połączenia bezprzewodowego na wiele sposobów – transmisja 2,4 GHz, Bluetooth 3.0 lub Bluetooth 4.0 (Smart). MT550 posiada również regulowany czujnik optyczny o rozdzielczości do 1600 DPI a technologia oszczędzania energii Rapoo sprawia, że można korzystać z urządzenia nawet do 12 miesięcy bez konieczności wymiany baterii.

Technologia Multi-mode Wireless powstała w odpowiedzi na standard Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), który nie jest kompatybilny wstecznie, ograniczając przy tym możliwość korzystania z urządzeń wykorzystujących poprzednie wersje Bluetooth. Zespół Rapoo pracował nad stworzeniem rozwiązania, które pozwala na połączenie akcesoriów z wieloma urządzeniami różnych typów i generacji. Dzięki temu mysz MT550 może pracować z nowym sprzętem Smart-ready oraz innym, który do łączności wykorzystuje technologię Bluetooth. Do połączenia się z komputerem możemy wykorzystać również standardowe rozwiązanie, czyli nano odbiornik pracujący w częstotliwości 2,4 GHz. Multi-mode to nie tylko różnorodność opcji połączenia bezprzewodowego, technologia pozwala nam na jednoczesne powiązanie z maksymalnie 4 urządzeniami i automatyczne przełączanie się między nimi. Dla wygody wyświetlacz LED po lewej stronie myszy informuje o platformie, na której obecnie znajduje się wskaźnik myszy. Gryzoń automatycznie łączy się z aktywnym urządzeniem, eliminując problemy związane z różnymi platformami. Mysz działa w zasięgu do 10 metrów w zakresie 360°.

Rapoo MT550 zaprojektowana jest z myślą o praworęcznych użytkownikach. Obudowa została wyprofilowana w taki sposób, aby dłoń nie męczyła się podczas długiej pracy przy komputerze. Zastosowanie materiałów wysokiej jakości zwiększa komfort użytkowania i poprawia chwyt. Mysz ma wymiary 103 × 69 × 43 mm i waży 75 g. Jest wyposażona w sensor optyczny o rozdzielczości 1600 DPI z możliwością przełączania, posiada 7 przycisków oraz kółko przewijania 2D, które umożliwia wygodne scrollowanie.

Siedem powodów, dla których warto wypróbować MT550:

✓ Technologia Multi-mode - łączność 2,4 GHz, Bluetooth 3.0 lub Bluetooth 4.0 (Smart).

✓ Zasięg do 10 m w zakresie 360 °

✓ Jednoczesne powiązanie z 4 urządzeniami

✓ Łatwe i szybkie przełączanie między powiązanymi urządzeniami

✓ Regulowany sensor 1600 DPI

✓ Ergonomiczny kształt i elegancki wygląd

✓ Zwiększona żywotność baterii nawet do 12 miesięcy

Mysz Rapoo MT550 dostępna jest w sieci sklepów Komputronik w cenie 149 zł i objęta jest 24-miesięczną gwarancją.