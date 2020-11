QNAP TS-h2490FU - 24-zatokowy NAS U.2 NVMe All-Flash z procesorem AMD EPYC 7002 i systemem QuTS hero

QNAP® Systems, Inc., wiodący innowator segmentów computing, networking oraz storage, zaprezentował przełomowego pod względem wydajności NAS-a NVMe all-flash TS-h2490FU. Wyposażone w 24 zatoki na dyski SSD U.2 NVMe Gen 3 x4 urządzenie może zapewnić wydajność losowego zapisu/odczytu IOPS na poziomie 472K/205K iSCSI 4K, z ultra-niskimi opóźnieniami. Dzięki czterem portom 25GbE SFP28 i dwóm portom 2.5GbE RJ45 LAN, a także pięciu złączom PCIe Gen 4 i redundantnym zasilaczom 1100W, model TS-h2490FU zapewnia użytkownikom kompletne możliwości w zakresie łączności oraz doskonałą konfigurację sprzętową. Bazujący na systemie plików ZFS system operacyjny QuTS hero oferuje zaawansowane aplikacji do reedukacji danych i optymalizacji SSD, gwarantując tym samym zmaksymalizowaną wydajność i żywotność dysków SSD, kluczową dla zapewnienia sprawnej i niezawodnej obsługi krytycznych dla organizacji zadań i aplikacji.

“NVMe rewolucjonizuje wydajność I/O rozwiązań storage, likwidując tym samym wąskie gardła w nowoczesnych centrach danych. NAS TS-h2490FU U.2 NVMe all-flash jest doskonałym rozwiązaniem do aplikacji wymagających najwyższej wydajności I/O oraz aplikacji wrażliwych na opóźnienia – urządzenie doskonale wykorzystuje zalety systemu ZFS w zakresie maksymalizowania wydajności SSD. Po dogłębnej analizie, rekomendujemy dyski Western Digital Ultrastar® DC SN640 NVMe Data Center SSD, jako optymalne do uzyskania maksymalnej wydajności i niezawodność z wykorzystaniem TS-h2490FU” – powiedział David Tsao, Product Manager QNAP.

“NVMe ma ogromny wpływ na organizacje i to, co mogą zrobić z danymi – a dyski Western Digital Ultrastar NVMe SSD zapewniają dzisiejszym ewoluującym centrom danych doskonała wydajność, trwałość i niezawodność. Cieszymy się, mogąc wspólnie z QNAP prezentować rozwiązanie all-flash storage NVMe TS-h2490FU i pokazać, jak Ultrastar NVMe SSD może zwiększyć wydajność storage, efektywność i ogólne TCO nowoczesnej infrastruktury IT” – skomentowała Swapna Yasarapu, senior director działu data center SSD Flash w Western Digital.

Wyposażony w procesory AMD EPYC™ 7002 drugiej generacji, NAS all-flash TS-h2490FU zapewnia przełomową wydajność i przepustowość na poziomie 32 Gb/s dla każdego, pojedynczego NVMe SSD. Model TS-h2490FU-7302P-128G wyposażony jest w dwa preinstalowane dwuportowe moduły Broadcom® 25GbE SFP28 SmartNIC, pozwalające na uzyskanie transferów sięgających 100 Gbps (dzięki zastosowaniu Port Trunking). Pięć złączy PCIe Gen 4 pozwala na zwiększenie zakresu funkcji NAS-a, np. poprzez dodanie szybkich kart sieciowych, kart QM2, M.2 SSDs, i kart rozszerzeń storage, umożliwiających podłączenie obudów rozszerzających QNAP SAS/SATA (użytkownicy mogą wtedy osiągnąć pojemność sięgającą petabajtów).

Pracujący pod kontrolą opartego na ZFS systemu QuTS hero model TS-h2490FU zapewnia funkcje kluczowe dla zapewnienia integralności danych – dzięki narzędziom do samoleczenia. Redukcja danych - deduplikacja inline, kompresja oraz kompaktowanie – pozwala na zminimalizowanie zapotrzebowania na przestrzeń dyskową, zwiększając tym samym wydajność SSD (szczególnie w przypadku generowaniu dużej ilości powtarzalnych danych lub małych plików). Wśród dodatkowych funkcji optymalizowania SSD warto wymienić Write Coalescing, TRIM oraz Pool Over-provisioning – pozwalają one na osiągnięcie najwyższej wydajności i żywotności SSD. QuTS hero obsługuje prawie nieograniczoną liczbę migawek oraz wersjonowanie – co zwiększa bezpieczeństwo danych. Serwis App Center oferuje bogaty zbiór gotowych do instalacji aplikacji, dodatkowo zwiększających zakres funkcji urządzenia – pozwalających np. na hostowanie maszyn wirtualnych i kontenerów, uproszczenie procesu tworzenia lokalnego/zdalnego/chmurowego backupu, tworzenie bram chmury plikowej (w celu wdrożeniu środowiska hybrydowego) i wiele, wiele innych.

**Specyfikacja**

* **TS-h2490FU-7232P-64G:** procesor AMD EPYC™ 7232P 8 rdzeni/16 wątków 3.1 GHz (maksymalne taktowanie w trybie boost - 3.2 GHz), 64 GB pamięci RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB), 2x port 25GbE SFP28 SmartNIC

* **TS-h2490FU-7302P-128G:** procesor AMD EPYC™ 7302P 16 rdzeni /32 wątków 3.0 GHz (maksymalne taktowanie w trybie boost - 3.3 GHz), 128 GB pamięci RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB), 4x port 25GbE SFP28 SmartNIC

NAS typu 2U rack, 24x zatoka 2,5” U.2 NVMe Gen 3 x4 SSD, 2x port 2.5GbE RJ45, 5x złącze PCIe Gen 4, 2x port USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), redundantne zasilacze 1100W