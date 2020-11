RAZER ROBI KROK W PRZYSZŁOŚĆ KONSOLOWEJ ROZGRYWKI NA XBOX SERIES X|S

Firma Razer, wiodąca na świecie marka lifestylowa dla graczy, poinformowała dzisiaj, że istniejące już produkty stworzone z myślą o konsoli Xbox będą kompatybilne z nadchodzącymi urządzeniami Xbox Series X | S, zaraz po ich wprowadzeniu na rynek w listopadzie bieżącego roku. Dzięki temu konsole nowej generacji firmy Microsoft otrzymają najlepsze urządzenia peryferyjne do grania.

Wielokrotnie nagradzana gama produktów Razera przeznaczonych na konsolę Xbox szybko została pokochana przez fanów. Każdy produkt zaprojektowano tak, aby wyróżniał się w swojej kategorii. Dlatego gracze będą zachwyceni, wiedząc, że obecne i przyszłe urządzenia peryferyjne Razera zaprojektowane dla Xboksa będą bezproblemowo współpracować z nowymi konsolami Microsoftu.

Razer Nari Ultimate Designed for Xbox

Nari Ultimate to pierwszy na świecie zestaw słuchawkowy przeznaczony dla konsoli Xbox wyposażony w dotykowe (haptyczne) sprzężenie zwrotne, które zostało opracowane przez firmę Lofelt. Gotowy na następną generację konsol Xbox Series X | S i wyposażony w technologię HyperSense, Nari Ultimate zapewni naprawdę wciągające wrażenia z gry dzięki wysokiej jakości przetwornikom, generującym krystalicznie czysty dźwięk oraz wrażeniom sensorycznym opartym na wibracjach - użytkownicy nie tylko usłyszą grę, oni ją także poczują.

Razer Wolverine Ultimate

Razer Wolverine Ultimate jest najlepszym kontrolerem zaprojektowanym dla Xbox. Pad ten zdobył wiele nagród, w tym za zoptymalizowaną ergonomię, wymienne drążki analogowe oraz d-pad, które można dostosowywać do dowolnego stylu gry. Wolverine Ultimate korzysta także z podświetlenia Razer Chroma.

Razer Atrox Arcade Stick

Razer Atrox Arcade Stick zaprojektowany dla konsoli Xbox to maszyna do walki klasy turniejowej. Został on zbudowany w celu zwiększenia Twoich umiejętności w grach. Atrox korzysta z najwyższej jakości komponentów Sanwa, a dzięki 8 wysoce responsywnym, programowalnymi przyciskom oraz precyzyjnemu 8-kierunkowemu joystickowi, entuzjaści gier walki mogą zdominować każdą rozgrywkę.

Pełna lista produktów Razer zgodnych z Xbox Series X | S obejmuje:

• Razer Nari Ultimate Designed for Xbox

• Razer Wolverine Ultimate

• Razer Wolverine Tournament Edition

• Razer Atrox Designed for Xbox arcade stick

• Razer Thresher Designed for Xbox

• Razer Turret Designed for Xbox

DOSTĘPNOŚĆ:

Dostępne od razu po premierze Xbox Series X|S w listopadzie na Razer.com oraz autoryzowanych sprzedawców.