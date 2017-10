QNAP TS-453BT3 – czterordzeniowy, czterozatokowy NAS

Firma QNAP® Systems, Inc. zaprezentowała urządzenie QNAP TS-453BT3 – 4-zatokowego NAS-a ze złączem Thunderbolt™ 3 oraz preinstalowaną kartę QM2 PCIe, która zapewnia użytkownikom możliwość korzystania z dwóch portów M.2 SATA SSD oraz łączność 10GbE.

Nowość, która wyposażona jest również w stylowy wyświetlacz OLED oraz wyjście HDMI 4K, idealnie sprawdzi się jako wszechstronne i wydajne rozwiązanie dla małych/średnich firm, grup roboczych oraz profesjonalistów tworzących i edytujących multimedia.

Sercem modelu TS-453BT3 jest czterordzeniowy procesor Intel® Celeron® J3455, taktowany zegarem 1.5 GHz (w trybie burst do 2.3 GHz), któremu towarzyszy 8 GB dwukanałowej pamięci 8GB DDR3L RAM. Preinstalowana karta QM2 umożliwia korzystanie z funkcji SSD caching oraz łączności 10GbE (pozwalając tym samym na uzyskanie szybkości odczytu danych na poziomie do 695 MB/s ). QNAP TS-453BT3 oferowany jest w zestawie z pilotem RM-IR004, który dzięki obsłudze aplikacji QButton pozwala na uruchamianie codziennych zadań jednym przyciskiem.

Dzięki dwóm portom Thunderbolt 3, oferującym szybkość odczytu danych sięgającą 603 MB/s, model TS-453BT3 doskonale sprawdzi się jako platforma do pracy grupowej z multimediami w rozdzielczości do 4K – zarówno dla użytkowników komputerów Mac®, jak i Windows® - umożliwiająca sprawną pracę z plikami o dużej objętości. Nowe urządzenie QNAP wyposażone jest również w unikalny konwerter Thunderbolt-to-Ethernet (T2E), za pośrednictwem którego komputery niewyposażone w port Ethernet (np. MacBook Pro®) mogą korzystać z zasobów sieci 10GbE (za pośrednictwem połączenia Thunderbolt). Co ważne, model TS-453BT3 obsługuje migawki na poziomie bloku, co pozwala na łatwy backup danych z urządzenia i przywrócenia ich do wcześniejszego stanu np. w przypadku awarii sprzętowej czy ataku oprogramowania ransomware.

"W erze wideo 4K cyfrowi twórcy często mają problemy z wolnym transferem danych czy niewystarczającą przestrzenią dyskową. QNAP TS-453BT3 jest idealnym narzędziem do rozwiązania tych problemów – dzięki złączu Thunderbolt 3, łączności 10GbE, funkcji M.2 SSD oraz możliwości rozbudowywania przestrzeni dyskowej skutecznie ułatwia użytkownikom w usprawnieniu ich codziennej pracy, jednocześnie dostarczając im przestrzeń dyskową na ich dzieła” – wyjaśnia Jason Hsu, Product Manager QNAP.

Nowy NAS wyposażony jest w najnowszy system operacyjny QTS 4.3 oraz bogaty zestaw aplikacji (dostępnych z poziomu wbudowanego Centrum Aplikacji): Qsirch jest pełnotekstową wyszukiwarką pozwalającą na błyskawiczne znajdowanie plików przechowywanych na NAS-ie, IFTTT Agent oraz Qfiling umożliwiają automatyzowanie zadań i operacji, Qsync oraz Hybrid Backup Sync upraszczają proces udostępniania i synchronizowania danych, zaś QmailAgent i Qcontactz są narzędziami wspierającymi użytkownika przy zarządzaniu wieloma kontami e-mail i informacjami kontaktowymi.

Specyfikacja

● TS-453BT3-8G:

4-zatokowy model tower; czterordzeniowy procesor Intel® Celeron® J3455 1.5GHz (w trybie burst do 2.3GHz), dwukanałowa pamięć 8GB DDR3L SODIMM RAM; dyski 2.5”/3.5” SATA 6Gbps HDD/SSD z obsługą hot-swap; 2x port Thunderbolt 3; 2x złącze M.2 2280 SATA SSD i 1x port 10GBASE-T LAN (preinstalowana karta QM2 PCIe); 2x port Gigabit LAN; 2x port HDMI v1.4b (rozdzielczość do 4K UHD); 5x port USB 3.0 (1x przedni; 4x tylny); wyświetlacz OLED z dotykowymi przyciskami.

Dostępność

Model TS-453BT3 jest już dostępny. Więcej informacji o urządzeniu oraz innych produktach QNAP znaleźć można na stronie www.qnap.com.