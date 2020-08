Przemysłowe dyski TRANSCEND ze stykami pokrytymi niklem i złotem

TRANSCEND informuje o włączeniu do oferty przemysłowych dysków SSD czterech nowych modeli, w których zastosowano wzmocnienie Corner Bond, a styki pokryto niklowo-złotą powłoką Gold Finger o grubości 30 mikrometrów. Nośniki charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością oraz zdolnością do pracy w temperaturach od -20°C do 75°C.

Ze względu na mnogość urządzeń i systemów przemysłowych wykorzystujących dyski SSD, TRANSCEND skonstruował modele w czterech popularnych formatach: NVMe PCIe 2280, SATA M.2 2242, SATA M.2 2280 oraz mSATA, oferujące od 64 GB do 2 TB pamięci. Wszystkie nośniki zostały oparte na 96-warstwowych kościach 3D NAND.

Kompleksowy wybór formatów

MTE652T2 to dysk SSD M.2 z interfejsem PCI Express Gen 3 x4 i pamięcią podręczną DDR3 DRAM. Nośnik wspiera protokół NVMe oraz obsługuje bufor SLC, dzięki czemu maksymalna szybkość odczytu i zapisu sięga odpowiednio 2 100 MB/s oraz 1 000 MB/s.

Wśród nowości dostępne są dwa modele SATA III M.2 o formatach 2242 (MTS552T2) oraz 2280 (MTS952T2) wyposażone w pamięć podręczną DDR3 DRAM. Odczyt danych sięga 560 MB/s, a zapis 520 MB/s w przypadku większego nośnika. Tryb DevSleep pozwoli na oszczędzanie energii podczas bezczynności dysku.

Dysk mSATA MSA452T2 z interfejsem SATA III i pamięcią podręczną DDR3 DRAM zapewnia transfer danych do 560 MB/s przy zapisie oraz 520 MB/s przy odczycie. Urządzenie również obsługuje tryb DevSleep.

Wyjątkowa wytrzymałość

Wszystkie nośniki są przystosowane do pracy w poszerzonym zakresie temperatur od -20°C do 75°C. Dodatkowym wsparciem jest zastosowanie technologii Dynamic Thermal Throttling zapobiegającej przegrzaniu dysków.

Na styki dysków w procesie galwanizacji nałożono powłokę Gold Finger z niklu i złota, która poprawia odporność mechaniczną, odporność na ścieranie oraz niekorzystne oddziaływanie środowiska. Kluczowe komponenty dysku, takie jak kontroler oraz kości pamięci, zostały wzmocnione poprzez zastosowanie procesu Corner Bond (łączenie krawędziowe), polegającego na wypełnieniu przestrzeni między komponentami ciekłą żywicą epoksydową oraz utwardzeniu jej za pomocą światła UV.

Dyski wytrzymują do 3 000 cykli P/E (Program/Erase). Parametry TBW wynoszą do 3 520 TB, a średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) to aż 3 000 000 godzin. Stabilność działania systemu wspiera również moduł korekcji błędów LDPC ECC (Error Correction Code).

SSD Scope

Producent udostępnia użytkownikom bezpłatną aplikację SSD Scope Pro, która pomaga zachować maksymalną wydajność dysku oraz zwiększa bezpieczeństwo danych. Oprogramowanie umożliwia m.in. skanowanie diagnostyczne, wymuszenie aktywacji funkcji TRIM, bezpieczne usuwanie danych, aktualizację oprogramowania dysku i klonowanie systemu.

Gwarancja i cena

Nowe przemysłowe dyski SSD marki TRANSCEND objęte są trzyletnią ograniczoną gwarancją producenta. Dostępne są na indywidualne zamówienie w sugerowanych cenach:

• 549 PLN za największą pojemność 512 GB modelu MTE652T2

• 549 PLN za największą pojemność 512 GB modelu MTS552T2

• 1 809 PLN za największą pojemność 2 TB modelu MTS952T2

• 920 PLN za największą pojemność 1 TB modelu MSA452T2