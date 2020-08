Kierownica z pedałami Logitech G923

Firma Logitech G, marka Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) i wiodący innowator technologii oraz sprzętu do gier, prezentuje kierownicę i pedały wyścigowe Logitech G923 – wysokiej klasy zestaw, który zrewolucjonizuje wrażenia z wyścigów symulacyjnych. Zaprojektowana z myślą o maksymalnym realizmie, kierownica G923 została wyposażona w technologię TRUEFORCE™ – nowy mechanizm sprzężenia zwrotnego, który pobiera dane z silnika fizyki oraz silnika audio gry, zapewniając ultra-realistyczne wrażenia.

„Wspaniała kierownica wyścigowa z siłowym sprzężeniem zwrotnym może zadecydować o tym czy ukończysz wyścig na pierwszej pozycji, lub nie ukończysz go wcale”, powiedział kierowca McLaren F1 Lando Norris. „Nowa kierownica Logitech G923 z TRUEFORCE zapewnia kierowcom autentycznych doświadczeń za kierownicą i symuluje szczegóły, które czujemy jako kierowcy wyścigowi. Czuję, kiedy tył samochodu traci przyczepność i mogę wpaść w poślizg, co daje mi szansę na szybką korektę i wyprzedzenie konkurentów".

TRUEFORCE to autorska technologia sprzężenia zwrotnego, która rewolucjonizuje to, co jest możliwe w grach wyścigowych. Wykorzystując fizykę gry i dźwięk w czasie rzeczywistym, pozwala graczom poczuć bardziej niż kiedykolwiek wcześniej takie rzeczy jak, ryk silnika, trakcja opon, rodzaj podłoża i sprzężenie zwrotne kierownicy. TRUEFORCE łączy się bezpośrednio z silnikami w grze, przetwarzając dane do 4000 razy na sekundę w celu uzyskania nowej generacji realizmu i szczegółów w obsługiwanych grach.

„Od kilku lat współpracujemy z kierowcami symulatorów i profesjonalnymi kierowcami samochodów wyścigowych, aby stworzyć w pełni realistyczne wrażenia z jazdy”, powiedział Ujesh Desai, dyrektor generalny Logitech G. „Dzięki TRUEFORCE naprawdę można poczuć drogę, wraz ze wszystkimi subtelnymi cechami samochodu wyścigowego. To naprawdę podnosi poziom wrażeń, a wszyscy, których próbowali grać na naszych nowych kierownicach, zawsze odchodzili z uśmiechem".

Zestaw Logitech G923 zaprojektowany z myślą o współczesnych e-kierowcach, składa się z metalowej kierownicy pokrytej skórą i polerowanych pedałów. Ponadto, G923 posiada wiele nowych funkcji, w tym:

Programowalne sprzęgło - umożliwia zawodnikom szybszy i czystszy start dzięki dwusprzęgłowemu sterowaniu, które zapewnia maksymalną trakcję i minimalną ilość dymu.

Wbudowany wskaźnik obrotów - wbudowane kolorowe światła LED wskazują zakres obrotów, ostrzegając zawodnika, gdy zbliży się do górnej granicy.

Elementy sterujące na kierownicy - elementy sterujące do gier są zintegrowane z kierownicą, co zapewnia pełną kontrolę w zasięgu ręki.

Progresywny pedał hamulca - nowa sprężyna progresywna zapewnia większą czułość, a wyższa czułość pedału hamulca dodaje więcej realizmu i kontroli.

24-punktowe pokrętło wyboru - wbudowane pokrętło wyboru umożliwia zawodnikowi regulację trakcji, momentu obrotowego, automatycznego zarządzania stabilnością, siły hamowania i innych parametrów.

Cena i dostępność

Zestaw kierownica i pedały Logitech G923 kompatybilny z PlayStation 4 oraz PC , będzie dostępny w sierpniu 2020 roku, w sugerowanej cenie detalicznej 1799 PLN. *G923 będzie również kompatybilny z PlayStation 5 w dniu pojawienia się konsoli na rynku.