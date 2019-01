Produkty Lenovo na CES 2019

Dziś na targach CES 2019 firma Lenovo zapowiedziała dodanie do oferty nowych, inteligentnych urządzeń z różnych kategorii, które zmienią i udoskonalą styl życia, pracy oraz zabawy użytkowników. Innowacje Lenovo wykorzystujące potencjał Internetu rzeczy (IoT) oraz sztucznej inteligencji (AI) otwierają przed użytkownikami nowe możliwości, umożliwiają pokonywanie barier i ułatwiają komunikację.

Lenovo opracowuje nowe rozwiązania z myślą o inteligentnej transformacji, czyli poprawie jakości życia dzięki przełomowym technologiom. Temu właśnie służą produkty Lenovo zapowiedziane dziś na CES 2019 i przeznaczone do rozrywki, pracy oraz zarządzania domem.

Lenovo Smart Clock z Asystentem Google

Kolejnym efektem współpracy z Google® jest najnowsza pozycja z kategorii innowacyjnych domowych urządzeń inteligentnych — Lenovo Smart Clock z Asystentem Google. Jako zegar przeznaczony specjalnie do sypialni Lenovo Smart Clock pomaga odprężyć się wieczorem, rozpocząć dzień, sterować urządzeniami domowymi i słuchać ulubionej muzyki w całym domu. Lenovo Smart Clock to najnowsza pozycja z nieustannie rosnącej rodziny inteligentnych urządzeń domowych, do której należą takie produkty jak ekran Lenovo Smart Display i Lenovo Smart Home Essentials. Ułatwiają one życie całym rodzinom i umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie czasu. Więcej informacji zawiera wpis na blogu o zegarze Lenovo Smart Clock.

Lenovo Smart Tab z usługą Amazon® Alexa®

Firma Lenovo we współpracy z Amazon opracowała urządzenia Lenovo Smart Tab — nową kategorię tabletów „2 w 1”, które działają też jako wszechstronne inteligentne ekrany z usługą Amazon Alexa. Stanowią one nieocenioną pomoc w gospodarstwach domowych, a ich konfiguracja jest wyjątkowo łatwa. Po umieszczeniu w dodanej w komplecie podstawce Lenovo Smart Dock tablet Lenovo Smart Tab zmienia się w inteligentny ekran działający w trybie prezentacji. Wyświetla pełnoekranowy obraz i emituje wyrazisty dźwięk wypełniający całe pomieszczenie, w tym odpowiedzi Alexy na pytania zadawane z niemal dowolnego miejsca w pokoju. Lenovo Smart Tab to wszechstronne tablety z systemem Android™, które umożliwiają zarządzanie urządzeniami inteligentnego domu. Dlatego właśnie nowy tablet „2 w 1” z podstawką Smart Dock jest więcej niż tylko sumą swoich elementów i oferuje atrakcyjne funkcje ułatwiające życie na co dzień. Więcej informacji zawiera wpis na blogu o tabletach Lenovo Smart Tab.

Najinteligentniejsze w historii komputery Yoga dla użytkowników indywidualnych

Dzięki połączeniu sztucznej inteligencji (AI) z zaawansowanymi technologiami audiowizualnymi modele Yoga nowej generacji są najinteligentniejszymi dotychczas komputerami Lenovo. Technologie te w modelach Yoga S940, Yoga A940 i Yoga C730 z AMOLED oraz w myszy Yoga z laserowym prezenterem mogą usprawnić pracę i ułatwić życie cyfrowym nomadom, biznesowym specjalistom, twórcom materiałów cyfrowych czy projektantom.

Smukła i inteligentniejsza Yoga S940

Ultrasmukły laptop Yoga S940 z Windows® 10 zapewnia poczucie bezpieczeństwa i prywatności, a jednocześnie wydajność i wygodę dzięki całemu zestawowi funkcji Lenovo Smart Assist, które wykorzystują sztuczną inteligencję1. Oferuje on opcję automatycznego odfiltrowywania hałasu z otoczenia oraz rozmywania tła, które może rozpraszać uwagę podczas wideokonferencji. Kiedy tylko użytkownik odwróci głowę od ekranu laptopa, czujniki AI1 laptopa Yoga S940 mogą wykryć jego nieobecność i automatycznie zablokować ekran, aby chronić dane przed wzrokiem innych osób. Komputer może też wykryć, że sąsiad zagląda przez ramię, by zobaczyć wpisywane hasła, a także usprawnia pracę, przenosząc kontekstowo otwarte okna i ich zawartość na podłączony monitor w zależności od tego, na czym koncentruje się użytkownik. Nowa Yoga S940 to także pierwszy na świecie laptop ze szkłem Contour Glass, które spowija ramkę ekranu — dzięki temu i tak już wąskie obramowanie staje się jeszcze mniej widoczne, a wyświetlacz prezentuje się efektowniej2. Więcej informacji zawiera wpis na blogu o komputerach Yoga.

Wydajna Yoga A940 do kreatywnej pracy

Artyści i projektanci uwielbiają szkicowanie ołówkiem na papierze. Nowy komputer stacjonarny Yoga A940 pomoże im zmienić przyzwyczajenia. Opracowana z myślą o twórcach materiałów cyfrowych Yoga A940 z Windows 10 to wszechstronna kanwa do kreatywnej pracy z 27-calowym, opcjonalnie dotykowym ekranem 4K IPS i technologią Dolby Vision®, które oferują niezwykle realistyczną rozrywkę. Obracany zawias umożliwia stabilne ustawienie ekranu pod kątem 25° — w trybie szkicowania można wtedy wygodnie rysować, kreślić i dodawać adnotacje piórem cyfrowym. Umożliwia to pokrętło Lenovo Precision Dial — kontroler przeznaczony specjalnie dla projektantów, fotografów i montażystów wideo, który gwarantuje precyzyjniejsze zaznaczanie i korygowanie zawartości ekranu. Komputer Yoga A940 z funkcjami AI Lenovo Smart Assist1, panoramicznym ekranem 4K z Dolby Vision, który imponuje jasnością, kontrastem, kolorami i szczegółowością, a także głośnikami Dolby Atmos® Speaker System emitującymi pełny, otaczający dźwięk to idealne narzędzie pracy i ozdoba domu lub biura każdego twórcy materiałów cyfrowych. Więcej informacji zawiera wpis na blogu o komputerach Yoga.

Zobacz różnicę na ekranie AMOLED laptopa Yoga C730

Konwertowalny, 15-calowy laptop „2 w 1” Yoga C730 ma głośniki JBL® i technologię Dolby Atmos odtwarzającą realistyczny dźwięk przy użyciu dowolnych kompatybilnych słuchawek, a jeszcze lepsze wrażenia oferuje dzięki ekranowi AMOLED o rozdzielczości 4K. Technologia AMOLED wyświetla obraz o znacznie żywszych kolorach, wyrazistości i kontraście, co można docenić szczególnie w większej rozdzielczości. Ekran taki emituje też mniej szkodliwego światła niebieskiego, dlatego jest łagodniejszy dla oczu podczas oglądania obrazu o zachwycającej jakości. Mobilny i wydajny Yoga C730 ma procesor Intel® Core™ i7 8. generacji, funkcję Windows Ink™ do pisania piórem cyfrowym, Windows Hello™ do błyskawicznego logowania się, a także inteligentne i pomocne asystentki wirtualne Cortanę® i Alexę3. Więcej informacji zawiera wpis na blogu o komputerach Yoga.

Mysz Yoga z laserowym prezenterem — wskazuj nie tylko na ekranie

Współcześni specjaliści w drodze między kolejnymi spotkaniami noszą ze sobą mnóstwo urządzeń, takich jak smartfony, laptopy czy ładowarki. W związku z tym firma Lenovo połączyła dwa akcesoria w jednym i zaprojektowała mysz Yoga najnowszej generacji z prezenterem laserowym. Ergonomiczną mysz z sensorem o rozdzielczości 1600 DPI do precyzyjnego śledzenia ruchu po niemal dowolnej powierzchni wystarczy przekręcić, aby uzyskać płaski, w pełni funkcjonalny prezenter laserowy. Dzięki temu nie trzeba już zmieniać urządzeń podczas prezentacji. Więcej informacji zawiera wpis na blogu o komputerach Yoga.

Najnowsze urządzenia Lenovo Legion — laptopy, monitory i akcesoria — są najwydajniejsze w historii tej gamingowej rodziny. Najświeższe pozycje gamingowe w ofercie Lenovo Legion to:

● nieujarzmione laptopy Lenovo Legion Y740 i Y540;

● elegancka klawiatura mechaniczna Lenovo Legion K500 RGB oraz mysz gamingowa M500 RGB;

● ergonomiczny gamingowy zestaw słuchawkowy z dźwiękiem przestrzennym 7.1 Lenovo Legion H500 oraz gamingowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy H300;

● stylowe monitory Lenovo Legion Y27gq i Y44w do niezwykle płynnej i wciągającej gry;

● komputery typu tower Lenovo Legion T730 i T530 oraz typu cube C730 i C530 zmodernizowane przy użyciu najnowszych procesorów graficznych NVIDIA® GeForce RTX™ 2060.

Każdy z tych produktów zapewnia graczom szybkość i wydajność potrzebną do odnoszenia zwycięstw na najwyższym poziomie — zarówno w domu, jak i w drodze. Wiemy, że gracze reprezentują różne środowiska: mogą być uczniami albo pracującymi specjalistami — dlatego właśnie nowe urządzenia z rodziny Lenovo Legion opracowaliśmy tak, by imponowały wyglądem zarówno w pokoju, jak i w sali konferencyjnej. Urządzenia z tej gamingowej rodziny radzą sobie z najtrudniejszymi wymaganiami technicznymi, zachowując jednocześnie minimalistyczny wygląd, który pasuje do każdego otoczenia. Więcej informacji zawiera wpis na blogu o urządzeniach Lenovo Legion.



Jeszcze doskonalszy ThinkPad X1

Nawet najbardziej wymagający użytkownicy docenią skalę udoskonaleń laptopów ThinkPad X1 Carbon i X1 Yoga z 2019 roku. Wsłuchując się w opinie klientów, firma Lenovo dostosowała wygląd i styl tych urządzeń do wymagań współczesnych, mobilnych profesjonalistów.

Nowym komputerom towarzyszą akcesoria wzbogacające ich możliwości w biurze, w domu i w podróży:

● ThinkPad X1 Carbon 7. generacji oraz X1 Yoga 4. generacji są jeszcze smuklejsze i lżejsze.

● X1 Yoga 4. generacji jest dostępny w obudowie wykonanej całkowicie z aluminium.

● Nowe opcje wyświetlaczy, w tym 400-nitowy ekran o rozdzielczości FHD z zabezpieczeniem ThinkPad Privacy Guard.

● Nowe głośniki Dolby Atmos Speaker System i cztery mikrofony dalekiego zasięgu.

● Najnowsze procesory Intel Core 8. generacji.

● Nowa opcja łączności LTE-A kategorii 16 oraz udoskonalona konstrukcja anten WLAN i WWAN.

● Zabezpieczenie ThinkShutter dostępne z obiema kamerami: HD i na podczerwień.

● Nowy monitor ThinkVision P44w o rozdzielczości 43,3 cala umożliwia łączenie w konfiguracji dwumonitorowej bez ramek.

● Kolekcja akcesoriów, takich jak stacja dokująca ThinkPad Thunderbolt 3 Dock 2. generacji, Zestaw słuchawkowy USB Lenovo Pro Stereo, głośnik z kamerą Lenovo VOIP 360 Camera Speaker, Zasilany koncentrator USB-C Lenovo, Ultraprzenośny głośnik Bluetooth Lenovo 700 oraz plecak Lenovo Commuter Backpack.

Najbardziej widoczną cechą laptopów ThinkPad X1 Carbon i X1 Yoga będą nowe opcje wzornictwa. Pierwszy z nich może mieć pokrywę z widocznych plecionych włókien węglowych, a drugi został zaprojektowany i skonstruowany od podstaw. ThinkPad X1 Yoga jest teraz laptopem w precyzyjnie obrabianej, całkowicie aluminiowej obudowie w pięknym żelaznoszarym kolorze.

Udoskonalenia nie są jednak tylko powierzchowne. Ulepszone funkcje zabezpieczeń, takie jak ThinkPad PrivacyGuard oraz szybszy czytnik linii papilarnych Match-on-Chip, chronią prywatność i poufność danych użytkowników. Jeszcze lepsze wrażenia zapewniają nowe opcje wyświetlaczy, dźwięk Dolby Atmos, cztery wbudowane mikrofony oraz rozbudowane funkcje łączności bezprzewodowej, które maksymalnie usprawniają współpracę i pracę indywidualną.