Pierwsze monitory AOC z serii AGON 3

AOC przedstawia monitory dla graczy AG273QCG oraz AG273QCX. Są to pierwsze modele należące do nowej, trzeciej generacji serii AGON.

AOC AG273QCG oraz AG273QCX to zakrzywione monitory o przekątnej 27 cali, rozdzielczości 2560 x 1440 px i czasie reakcji matrycy na poziomie 1 ms. Pierwszy z nich charakteryzuje matryca TN, odświeżanie 165 Hz i wsparcie dla NVIDIA G-SYNC. Drugi oparto na matrycy VA o odświeżaniu 144 Hz i wzbogacono o technologię AMD FreeSync 2 HDR oraz zgodność ze standardem VESA DisplayHDR 400.

Monitory reprezentują trzecią generację serii AGON, która jest obecna na rynku od 2016 roku. Do zawartych w nich nowości należą między innymi:

• system montażu panelu do podstawy niewymagający użycia narzędzi;

• zmodyfikowany wieszak na słuchawki, który od teraz występuje z obu stron monitora;

• podświetlenie RGB w formie pierścienia na tyle obudowy panelu (AOC Game Lights). Może ono zmieniać się w zależności od tego, co dzieje się w grze;

• opcja wyświetlania w wybranym narożniku monitora informacji o aktualnie generowanej liczbie klatek na sekundę – niezależna od oprogramowania komputera (FPS Frame Counter);

• możliwość wyświetlenia celownika na środku ekranu (AOC Dial Point). Może być on pomocny w grach, gdzie celownik nie występuje;

• unowocześnione menu OSD;

• przeprojektowany pilot AOC Game Pad dla modeli wspierających AMD FreeSync.

AOC AG273QCX

W obu monitorach zaimplementowano technologie Low Blue Light, Flicker Free oraz AOC Game Color. Ostatnia z nich pozwala na zmianę parametrów obrazu, w tym saturacji i pixel overdrive, a następnie zapisywanie ich do profili.

Ceny i dostępność:

Sugerowana cena detaliczna AOC AG273QCG wynosi 3439 PLN, a w przypadku AOC AG273QCX jest to kwota 3009 PLN.

Oba modele zostaną wprowadzone do sprzedaży w tym miesiącu.