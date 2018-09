Pro-Gamer Gorgon, Maveric – połączenie elegancji z nowoczesną technologią

Pro-Gamer, polski producent foteli gamingowych i biurowych, dostrzegając potrzeby najbardziej wymagających użytkowników, przedstawia nowe produkty - fotele Gorgon i Maveric. Oba modele stanowią połączenie najwyższej klasy komponentów z innowacyjnymi technologiami i unikatowym designem.

Pro-Gamer Maveric

Pro-Gamer Maveric to produkt skierowany do odbiorców przebywających dużo czasu w pozycji siedzącej. Unikatowa konstrukcja niweluje dyskomfort towarzyszący długim godzinom spędzonym przy komputerze na tradycyjnym fotelu. Wraz z poduszką lędźwiową i poduszką pod kark zapewnia prawidłowe podparcie i stabilizację kręgosłupa. Fotel zbudowano ze stalowego, wzmacnianego szkieletu, a siedzisko i oparcie odlano z wytrzymałej, zimnej pianki odpornej na wgniecenia. Dodatkowo, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia odkształceń do minimum, zarówno podstawę, jak i oparcie wyposażono w specjalne, elastyczne pasy. Poliuretanowe kółka doskonale amortyzują nierówności i nadają się do każdej powierzchni. Karbonowa powłoka stanowi kolejne zabezpieczenie elementów najbardziej narażonych na uszkodzenia. Podłokietniki 3D, pokryte miękką nakładką z tworzywa sztucznego, umożliwiają regulacje w 3 kierunkach i pozwalają odpocząć zmęczonym przedramionom. Maveric dostępny jest w 3 wariantach kolorystycznych: czerwonym, szarym i białym.

Pro-Gamer Gorgon

Model Pro-Gamer Gorgon to nowoczesny fotel, który wprowadza świeżość na rynku foteli gamingowych i biurowych. Powstał z myślą o użytkownikach, dla których tradycyjne wymiary i design są niewystarczające. Masywna konstrukcja i pokaźne wymiary sprawiają, że jest wygodnym i pewnym narzędziem pracy dla każdego użytkownika, bez względu na wzrost czy wagę. Obicie wykonano w technologii SOLESTIC z wykorzystaniem przyjemnej w dotyku ekoskóry PU, zapewniając trwałość i komfort użytkowania. Fotel w całości wypełniono zimną pianką odporną na odkształcenia, dzięki czemu nawet po wielu latach zachowa ona swoje właściwości i będzie prawidłowo podpierać kręgosłup. Producent, mając na uwadze wygodę użytkownika, tworząc siedzisko i oparcie, zastosował perforację, co umożliwia dobrą wentylację. Najwyższa jakość i klasa są widoczne w najmniejszych detalach. Perfekcyjnie wykończone szwy i ściegi oraz gumowane koła o zwiększonej średnicy są tego doskonałym dowodem. Fotel świetnie sprawdzi się zarówno w biurach, jak i przy stanowiskach gamingowych z prawdziwego zdarzenia. Gorgon dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – szarym i czerwonym. Miękkie podłokietniki umożliwiają regulację w 4 płaszczyznach, zapewniając odpowiednie wsparcie dla przedramion i barków. Amortyzator gazowy pozwala na regulację wysokości siedziska w przedziale 120 mm. Całość dopełniają poduszki z serii IVOS pod lędźwie i pod kark, dzięki którym znikną uciążliwe skutki napięcia mięśni i zmęczenia.

Fotel Pro-Gamer Gorgon jest dostępny w cenie już od 833 zł, a Pro-Gamer Maveric można nabyć w cenie od 766 zł. Dodatkowo do każdego zamówienia dołączona jest podkładka o wymiarach 80x45 cm gratis.